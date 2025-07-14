Зеленский внес в Раду продление военного положения на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду продление военного положения и мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Законопроекты 13471 (Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине") и 13472 (Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации") опубликованы на сайте Верховной Рады.

На этой пленарной неделе Парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за них. Соответственно продление будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года