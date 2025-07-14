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Зеленский внес в Раду продление военного положения на 90 дней

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Предложение предусматривает продление на 90 дней.

Зеленский внес в Раду продление военного положения на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду продление военного положения и мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Законопроекты 13471 (Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине") и 13472 (Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации") опубликованы на сайте Верховной Рады.

На этой пленарной неделе Парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за них. Соответственно продление будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года

 – написал Железняк.

Напомним

Из-за российских ракетных и дроновых атак территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине перейдут на мобильно-передвижной элемент работы. Также будет усилена работа ТЦК в цифровом формате, чтобы избежать скоплений военнообязанных.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Войнаполитика
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина
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