Зеленский внес в Раду продление военного положения на 90 дней
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Предложение предусматривает продление на 90 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду продление военного положения и мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Законопроекты 13471 (Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине") и 13472 (Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации") опубликованы на сайте Верховной Рады.
На этой пленарной неделе Парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за них. Соответственно продление будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года
Напомним
Из-за российских ракетных и дроновых атак территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине перейдут на мобильно-передвижной элемент работы. Также будет усилена работа ТЦК в цифровом формате, чтобы избежать скоплений военнообязанных.