Макс Ферстаппен

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, что в свободное время на Гран-при Лас-Вегаса 2026 играл в Grand Theft Auto VI, передает УНН.

Детали

Как рассказал Ферстаппен во время одного из стримов на Twitch, он провел выходные во время Гран-при Лас-Вегаса, кстати, на котором победил, погрузившись в игру GTA VI, и отметил, что провел за ней более 40 часов.

Во время стрима он рассказал, что играл утром и вечером, в перерывах между гонками на трассе.

"В Вегасе я много играл вечером и утром. Ведь я все равно не могу выйти на улицу и прогуляться", — сказал Ферстаппен.

Кроме того, он признался, что из-за прохождения игры от Rockstar, которую он уже прошел на 80%, забыл о запланированном стриме по Minecraft.

Также гонщик рассказал, что пропустил большинство основных видеороликов, назвав их "слишком скучными".

Отметим, Ферстаппен из Red Bull победил на Гран-при Лас-Вегаса, завершившемся 22 ноября по киевскому времени. Гонка стала одной из самых необычных в сезоне Формулы-1: за 50 кругов лидер менялся 35 раз, а судьба призовых мест решилась в конце гонки.

Вторым финишировал британец Ландо Норрис из McLaren, уступивший победителю всего 0,639 секунды. Третье место занял его напарник, австралиец Оскар Пиастри.

Напомним

В четверг, 18 ноября, Grand Theft Auto VI официально вышла после 13 лет ожидания. Первыми игру опробовали в Новой Зеландии, где шутер вышел в 13:00. На стриминговых платформах просмотры прохождения сюжетной линии достигали около 2 млн зрителей.

Grand Theft Auto VI установила абсолютный рекорд индустрии развлечений, принесши $3,79 млрд за первый день продаж. Эта сумма превысила общие кассовые сборы любого фильма за все время его проката.

Трафик Pornhub упал на 15 % в день выхода GTA VI, однако за несколько часов до выхода игры посещаемость порносайта резко выросла.