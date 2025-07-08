ТЦК переходять на мобільно-пересувний та цифровий формати роботи - нардеп

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перейдуть на мобільно пересувний елемент роботи. Також буде посилено роботу в цифровому форматі, сказав народний депутат Олександр Федієнко в коментарі для телеканалу "Київ24", передає УНН.

Деталі

ТЦК будуть децентралізовані. Десь буде відбуватися один прийом, десь — інший, якщо це потрібно. Зараз просто в більшій частині ТЦК перейде на мобільно-пересувний елемент роботи з громадянами України - повідомив нардеп.

Федієнко також додав, що буде посилено роботу ТЦК у цифровому форматі, щоб уникати скупчень військовозобов’язаних.

Також підсилиться робота ТЦК та СП в цифровому форматі. Всі дані знаходяться в цифровому форматі в системі "Оберіг". Таких скупчень людей біля приміщень ТЦК, як було на початку, більше не буде - зазначив депутат.

Доповнення

7 липня російські війська атакували Харків та Запоріжжя БПЛА. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також територію поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Попередньо, поранень зазнав один військовослужбовець у Запоріжжі і ще троє людей у Харкові.

6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БПЛА по Кременчуку, влучивши у будівлю районного ТЦК та СП та житловий будинок поруч.