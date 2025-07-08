ТЦК переходят на мобильно-передвижной и цифровой форматы работы - нардеп

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки перейдут на мобильно-передвижной элемент работы. Также будет усилена работа в цифровом формате, сказал народный депутат Александр Федиенко в комментарии для телеканала "Киев24", передает УНН.

Детали

ТЦК будут децентрализованы. Где-то будет происходить один прием, где-то — другой, если это нужно. Сейчас просто в большей части ТЦК перейдет на мобильно-передвижной элемент работы с гражданами Украины - сообщил нардеп.

Федиенко также добавил, что будет усилена работа ТЦК в цифровом формате, чтобы избегать скоплений военнообязанных.

Также усилится работа ТЦК и СП в цифровом формате. Все данные находятся в цифровом формате в системе "Оберег". Таких скоплений людей возле помещений ТЦК, как было в начале, больше не будет - отметил депутат.

Дополнение

7 июля российские войска атаковали Харьков и Запорожье БПЛА. В результате ударов повреждено здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающая территория, а также территория вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Предварительно, ранения получил один военнослужащий в Запорожье и еще трое человек в Харькове.

6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БПЛА по Кременчугу, попав в здание районного ТЦК и СП и жилой дом рядом.