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Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
08:27 • 2213 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
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Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська

Київ • УНН

 • 1970 перегляди

7 липня російські війська атакували Харків та Запоріжжя БпЛА. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також територію поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Попередньо, поранено одного військовослужбовця у Запоріжжі і ще трьох людей у Харкові.

Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська

Російські війська сьогодні атакували Харків та Запоріжжя, поціливши у Харківський обласний ТЦК і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК, є поранені, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у понеділок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП

- повідомили в Сухопутних військах.

"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини", - ідеться у повідомленні.

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На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Збройні сили України
Запоріжжя
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