Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська

Російські війська сьогодні атакували Харків та Запоріжжя, поціливши у Харківський обласний ТЦК і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК, є поранені, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у понеділок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП - повідомили в Сухопутних військах.

"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини", - ідеться у повідомленні.

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На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

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