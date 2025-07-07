Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Київ • УНН
7 липня російські війська атакували Харків та Запоріжжя БпЛА. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також територію поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Попередньо, поранено одного військовослужбовця у Запоріжжі і ще трьох людей у Харкові.
Російські війська сьогодні атакували Харків та Запоріжжя, поціливши у Харківський обласний ТЦК і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК, є поранені, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у понеділок у Telegram, пише УНН.
Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП
"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини", - ідеться у повідомленні.
11 постраждалих, людина може бути під завалами після останньої атаки рф на Харків07.07.25, 11:16 • 699 переглядiв
На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
Атака рф дронами на Запоріжжя: відомо про 10 постраждалих07.07.25, 10:35 • 638 переглядiв