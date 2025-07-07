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Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
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11 постраждалих, людина може бути під завалами після останньої атаки рф на Харків

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Внаслідок останньої атаки РФ на Харків дронами відомо про 11 постраждалих, двоє з яких у тяжкому стані. Зафіксовано 6 влучань у Холодногірському районі, є руйнування цивільних будівель та пожежі.

11 постраждалих, людина може бути під завалами після останньої атаки рф на Харків

Внаслідок останньої атака рф на Харків дронами відомо про 11 постраждалих, під завалами може бути людина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих внаслідок останньої атаки по Харкову зростає. На зараз відомо про 11 поранених. Медики оперативно надають усім допомогу

- написав Синєгубов.

З його слів, серед постраждалих щонайменше 2 - у тяжкому стані.

"Попередньо, під завалами однієї з будівель перебуває людина. Триває рятувальна операція. Всі екстрені служби на місці", - вказав голова ОВА.

За його даними, під час останньої ворожої атаки по Харкову зафіксовано 6 влучань. Усі - у Холодногірському районі. Відомо про пошкодження та загоряння цивільних будівель.

Зі слів мера Харкова, внаслідок останнього обстрілу міста зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, горять авто.

"Є підтверджена інформація про пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю. На місці удару пожежа", - написав Терехов.

Атака рф дронами на Харків: сталася пожежа, повідомляється про постраждалих07.07.25, 10:42 • 711 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Харків
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