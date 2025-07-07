Атака рф дронами на Харків: сталася пожежа, повідомляється про постраждалих

У Харкові внаслідок ранкової атаки рф дронами, попередньо, є постраждалі, повідомив у понеділок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

За попередньою інформацією, в результаті шести останніх прильотів по Харкову є постраждалі - написав Терехов.

"Є попередня інформація про важко поранену жінку", - зазначив мер міста.

З його слів, у приватному секторі Холодногірського району горить будинок.

Нагадаємо

Харків вранці знову зазнав атаки російських військ дронами.

Харків під ударом ворожих "шахедів": пролунало вже 4 вибухи