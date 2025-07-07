Атака рф дронами на Харків: сталася пожежа, повідомляється про постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки російських дронів на Харків є постраждалі, зокрема важко поранена жінка. У Холодногірському районі горить будинок.
У Харкові внаслідок ранкової атаки рф дронами, попередньо, є постраждалі, повідомив у понеділок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
За попередньою інформацією, в результаті шести останніх прильотів по Харкову є постраждалі
"Є попередня інформація про важко поранену жінку", - зазначив мер міста.
З його слів, у приватному секторі Холодногірського району горить будинок.
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