Харків під ударом ворожих "шахедів": пролунало вже 4 вибухи

Харків зазнав атаки російських військ дронами, відомо про чотири вибухи, про постраждалих інформації немає, повідомили у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

У небі над Харковом зафіксовано ворожі БпЛА. (...) У деяких районах Харкова було чутно вибухи. (...) За попередніми даними, ворог атакував Холодногірський район Харкова. На цю хвилину - без постраждалих - написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що "Харків знову атакують ворожі дрони - над містом "шахеди"" і про кілька вибухів у місті.

"Три прильоти орієнтовно у Холодногірському районі", - вказав він, а потім додав: "Четвертий вибух у Харкові".

"За попередньою інформацією, прильоти у житлових масивах міста", - написав Терехов.

Зі слів Синєгубова, загроза ударних БпЛА для міста зберігається.

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