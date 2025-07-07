Харків під ударом ворожих "шахедів": пролунало вже 4 вибухи
Київ • УНН
Над Харковом зафіксовано ворожі БпЛА, у місті пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про чотири вибухи.
Харків зазнав атаки російських військ дронами, відомо про чотири вибухи, про постраждалих інформації немає, повідомили у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
У небі над Харковом зафіксовано ворожі БпЛА. (...) У деяких районах Харкова було чутно вибухи. (...) За попередніми даними, ворог атакував Холодногірський район Харкова. На цю хвилину - без постраждалих
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що "Харків знову атакують ворожі дрони - над містом "шахеди"" і про кілька вибухів у місті.
"Три прильоти орієнтовно у Холодногірському районі", - вказав він, а потім додав: "Четвертий вибух у Харкові".
"За попередньою інформацією, прильоти у житлових масивах міста", - написав Терехов.
Зі слів Синєгубова, загроза ударних БпЛА для міста зберігається.
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