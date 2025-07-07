У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки

У Харкові через ранкову атаку рф кількість постраждалих зросла до 27, повідомив мер міста Ігор Терехов у понеділок у Telegram, пише УНН.

До 27 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу міста - написав Терехов.

Раніше повідомлялося про 23 постраждалих.

Атака Харкова: кількість постраждалих зросла до 23 осіб

За даними ДСНС, сьогодні вранці росіяни завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об’єктах.

Шевченківський район - горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки (площа пожежі - 70 кв. м). Пожежу локалізовано, триває ліквідація;

Слобідський район - влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа - близько 10 кв. м). Пожежі ліквідовані.

Попередньо, серед 27 постраждалих, за даними ДСНС, 3 - діти.