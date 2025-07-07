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У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ранкового обстрілу зросла до 27 осіб. Раніше повідомлялося про 23 постраждалих.

У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки

У Харкові через ранкову атаку рф кількість постраждалих зросла до 27, повідомив мер міста Ігор Терехов у понеділок у Telegram, пише УНН.

До 27 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу міста

- написав Терехов.

Раніше повідомлялося про 23 постраждалих.

Атака Харкова: кількість постраждалих зросла до 23 осіб07.07.25, 07:58 • 657 переглядiв

За даними ДСНС, сьогодні вранці росіяни завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об’єктах.

  • Шевченківський район - горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки (площа пожежі - 70 кв. м). Пожежу локалізовано, триває ліквідація;
    • Слобідський район - влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа - близько 10 кв. м). Пожежі ліквідовані.

      Попередньо, серед 27 постраждалих, за даними ДСНС, 3 - діти.

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      Війна
      Харків
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