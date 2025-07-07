У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ранкового обстрілу зросла до 27 осіб. Раніше повідомлялося про 23 постраждалих.
У Харкові через ранкову атаку рф кількість постраждалих зросла до 27, повідомив мер міста Ігор Терехов у понеділок у Telegram, пише УНН.
До 27 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу міста
Раніше повідомлялося про 23 постраждалих.
Атака Харкова: кількість постраждалих зросла до 23 осіб07.07.25, 07:58 • 657 переглядiв
За даними ДСНС, сьогодні вранці росіяни завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об’єктах.
- Шевченківський район - горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки (площа пожежі - 70 кв. м). Пожежу локалізовано, триває ліквідація;
- Слобідський район - влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа - близько 10 кв. м). Пожежі ліквідовані.
Попередньо, серед 27 постраждалих, за даними ДСНС, 3 - діти.