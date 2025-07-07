В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия

В Харькове из-за утренней атаки рф количество пострадавших возросло до 27, сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram, пишет УНН.

До 27 возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела города - написал Терехов.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших.

Атака на Харьков: число пострадавших возросло до 23 человек

По данным ГСЧС, сегодня утром россияне нанесли удары дронами по Харькову. В результате атак возникли пожары в жилых и общественных объектах.

Шевченковский район - горели квартиры на 8 этаже 9-этажки (площадь пожара - 70 кв. м). Пожар локализован, продолжается ликвидация;

Слободской район - попадание по территории детского сада и торгового объекта. Горели хозяйственная постройка и авто (общая площадь - около 10 кв. м). Пожары ликвидированы.

Предварительно, среди 27 пострадавших, по данным ГСЧС, 3 - дети.