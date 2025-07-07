Атака на Харьков: число пострадавших возросло до 23 человек

По состоянию на 07:33 количество пострадавших в результате вражеской атаки БпЛА на Харьков еще увеличилось и достигло 23, трое из них дети. В больницы доставили троих пострадавших, в том числе одного ребенка. Об этом сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, передает УНН.

23 пострадавших по состоянию на сейчас, среди них 3 – дети. В Шевченковском районе – 15 пострадавших. В Слободском – 8 пострадавших - говорится в сообщении.

По словам чиновника, всем оказывается медицинская помощь. На месте работают подразделения ГСЧС.

В настоящее время в больницы доставлены трое пострадавших, в том числе один ребенок - написал Синегубов в 07:38.

"Состояние – средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил он.

Напомним

Утром 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными дронами, вызвав пожар в многоэтажке. Повреждены гражданские объекты, здание детского сада.