Атака на Харьков: число пострадавших возросло до 23 человек
Киев • УНН
В результате вражеской атаки БпЛА на Харьков число пострадавших возросло до 23 человек, среди них трое детей. В больницы доставлены трое пострадавших, включая одного ребенка, их состояние оценивается как средней тяжести.
По состоянию на 07:33 количество пострадавших в результате вражеской атаки БпЛА на Харьков еще увеличилось и достигло 23, трое из них дети. В больницы доставили троих пострадавших, в том числе одного ребенка. Об этом сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, передает УНН.
23 пострадавших по состоянию на сейчас, среди них 3 – дети. В Шевченковском районе – 15 пострадавших. В Слободском – 8 пострадавших
По словам чиновника, всем оказывается медицинская помощь. На месте работают подразделения ГСЧС.
В настоящее время в больницы доставлены трое пострадавших, в том числе один ребенок
"Состояние – средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил он.
Напомним
Утром 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными дронами, вызвав пожар в многоэтажке. Повреждены гражданские объекты, здание детского сада.