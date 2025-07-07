Обстріл Харкова 7 липня: вісім постраждалих, серед них діти

Вранці 7 липня окупаційні російські війська атакували Харків ударними дронами, у багатоповерхівці виникла пожежа. Попередньо постраждали 8 людей, з них 2 дитини. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова, мера міста Ігоря Терехова.

Два останні прильоти - у Слобідському районі. У Шевченківському попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку - написав Терехов у своєму Telegram-каналі о 05:51

"Внаслідок обстрілу є загорання на 9 поверсі", - уточнив Синєгубов.

У Шевченківському районі четверо постраждалих, з них двоє дітей. У Слобідському районі - двоє поранених. У Слобідському районі удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту - йдеться у дописі Терехова.

За словами очільника Харківської ОДА, у Слобідському районі Харкова внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб. Їм надається необхідна медична допомога. Пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка.

"Загальна кількість поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків зросла до восьми осіб" - повідомив Синєгубов о 06:22.

Нагадаємо

У понеділок, 7 липня росія атакувала безпілотниками Харків. У місті пролунало 4 вибухи.