Харків під ударом: ворожі безпілотники атакували місто, пролунало 4 вибухи

У понеділок, 7 липня росія атакувала безпілотниками Харків. У місті пролунало 4 вибухи. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Щойно Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом - попередньо - Шевченківський район міста. Наслідки уточнюються - повідомив чиновник о 05:29.

Він попередив, що у бік Пʼятихаток летять ще кілька бойових дронів.

"У місті вибух. Над Харковом ще є ворожі дрони - будьте обережні!", - додав Терехов о 05:43.

"Четвертий вибух у місті", - поінформував мер Харкова о 05:44.

Нагадаємо

Російські війська активно проводять літню наступальну кампанію на Харківщині, посиливши штурмові дії у Вовчанську та Міловому. Ворог намагається розширити правобережний плацдарм через річку Оскіл, але Сили оборони блокують його просування.

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