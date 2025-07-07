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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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6 липня, 12:18 • 25063 перегляди
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Харків під ударом: ворожі безпілотники атакували місто, пролунало 4 вибухи

Київ • УНН

 • 217 перегляди

7 липня Харків зазнав атаки двох ворожих безпілотників типу "шахед", попередньо у Шевченківському районі. Мер Ігор Терехов повідомив про продовження повітряної атаки та можливі повторні удари.

Харків під ударом: ворожі безпілотники атакували місто, пролунало 4 вибухи

У понеділок, 7 липня росія атакувала безпілотниками Харків. У місті пролунало 4 вибухи. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Щойно Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом - попередньо - Шевченківський район міста. Наслідки уточнюються

- повідомив чиновник о 05:29.

Він попередив, що у бік Пʼятихаток летять ще кілька бойових дронів.

"У місті вибух. Над Харковом ще є ворожі дрони - будьте обережні!", - додав Терехов о 05:43.

"Четвертий вибух у місті", - поінформував мер Харкова о 05:44.

Нагадаємо

Російські війська активно проводять літню наступальну кампанію на Харківщині, посиливши штурмові дії у Вовчанську та Міловому. Ворог намагається розширити правобережний плацдарм через річку Оскіл, але Сили оборони блокують його просування.

путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ04.07.25, 18:28 • 12694 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Ігор Терехов
Шахед-136
Харків
Tesla
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