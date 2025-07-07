Харків під ударом: ворожі безпілотники атакували місто, пролунало 4 вибухи
Київ • УНН
7 липня Харків зазнав атаки двох ворожих безпілотників типу "шахед", попередньо у Шевченківському районі. Мер Ігор Терехов повідомив про продовження повітряної атаки та можливі повторні удари.
У понеділок, 7 липня росія атакувала безпілотниками Харків. У місті пролунало 4 вибухи. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Щойно Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом - попередньо - Шевченківський район міста. Наслідки уточнюються
Він попередив, що у бік Пʼятихаток летять ще кілька бойових дронів.
"У місті вибух. Над Харковом ще є ворожі дрони - будьте обережні!", - додав Терехов о 05:43.
"Четвертий вибух у місті", - поінформував мер Харкова о 05:44.
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путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ04.07.25, 18:28 • 12694 перегляди