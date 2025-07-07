Харьков под ударом: вражеские беспилотники атаковали город, прогремело 4 взрыва

В понедельник, 7 июля россия атаковала беспилотниками Харьков. В городе прогремели 4 взрыва. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Только что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "шахед". Под ударом - предварительно - Шевченковский район города. Последствия уточняются - сообщил чиновник в 05:29.

Он предупредил, что в сторону Пятихаток летят еще несколько боевых дронов.

"В городе взрыв. Над Харьковом еще есть вражеские дроны - будьте осторожны!", - добавил Терехов в 05:43.

"Четвертый взрыв в городе", - проинформировал мэр Харькова в 05:44.

Напомним

Российские войска активно проводят летнюю наступательную кампанию на Харьковщине, усилив штурмовые действия в Волчанске и Меловом. Враг пытается расширить правобережный плацдарм через реку Оскол, но Силы обороны блокируют его продвижение.

путин готовит лето непрерывных атак по Украине на фоне сокращения военной помощи США - СМИ