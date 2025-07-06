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Актуальні місця
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рф активно проводить наступальну кампанію на Харківщині: яка ситуація у Вовчанську та Міловому

Київ • УНН

 • 115 перегляди

Російські війська активно проводять літню наступальну кампанію на Харківщині, посиливши штурмові дії у Вовчанську та Міловому. Ворог намагається розширити правобережний плацдарм через річку Оскіл, але Сили оборони блокують його просування.

рф активно проводить наступальну кампанію на Харківщині: яка ситуація у Вовчанську та Міловому

російські окупанти активно проводять літню наступальну кампанію на Харківщині. У Вовчанську противник став більш активним. Проводив ударно-штурмові дії, як у житловій забудові, так й на околицях.

Про це заявив командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Федоренко прокоментував, чи можливі нові наступи росіян на Харківщині, й чи є в росіян просування. 

Противник активно проводить літню наступальну кампанію. Там потрібно розбиратися по відтинках, тому що узагальнено можна сказати проводить наступальну кампанію літню активно

- сказав Федоренко.

Федоренко розповів про ситуацію на Харківщині по відтинках. 

Район населеного пункту Кругляківка. На поточний момент противник блокований, не може розширятися ні до Загризова з тим темпом яким бажає, ні до Купʼянська лівобережного через Кошарівку…Рухаємось далі до більш складної ситуації, яка склалась біля населеного пункту Кіндрашівка, Голубівка відповідно до самої Дворічної. Противник пре через річку Оскіл як тільки може, переправляється на човнах, плотах, вплав, як завгодно

- розповів Федоренко.

Він пояснив, що в росіян  стоїть завдання максимально розширити правобережний плацдарм.

Чим ширше вони розширять правобережний плацдарм тим менше спроможностей у Сил оборони контролювати річку Оскіл, зокрема за рахунок проведення повітряної розвідки, як наслідок противник думає, що отримає можливість навести штатні понтонні переправи. В цих напрямках йдуть активні штурмові дії від противника. Сили оборони блокують, тобто стпрімкого просування у ворога немає

- сказав Федоренко.

Також він розповів про ситуацію у напрямку Вовчанська.

Населений пункт Мілове на лінії державного кордону з рф. Противник накопичився, перейшов лінію державного кордону, "щупає" на міцність Сили оборони, зараз ведуться стабілізаційні дії. Вовчанськ. Противник став більш активним. Проводив ударно-штурмові дії, як у житловій забудові, так й на околицях міста, посадках, лісопосадках. Ворога на поточний момент вдається блокувати, на деяких відтинках утримувати, а десь проводити стабілізаційні дії для того, щоб він не мав можливості стрімкого просування

- розповів Федоренко.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 5 липня повідомив, що на Харкіщині є загроза нових ворожих наступальних дій.

Аналітики проєкту DeepState днями повідомляли, що ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Вовчанськ
Харківська область
Олександр Сирський
Куп'янськ
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