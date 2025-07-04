російські війська захопили два населені пункти на Харківщині
Київ • УНН
Аналітики DeepState повідомили про окупацію Мілового та Строївки на Харківщині. Також ворог просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному.
Російські війська змогли окупувати два населених пункти в Харківській області. Про це інформують аналітики проєкту DeepState, які оприлюднили зміни на лінії фронту, передає УНН.
Мапу оновлено. Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному
Нагадаємо, очільник "лнр" Леонід Пасічник заявив про повну окупацію Луганської області, але українська сторона спростовує це. Бої тривають поблизу Білогорівки, Греківки, Надії та Новоєгорівки, а також у Серебрянському лісі.
росіяни захопили ще одне село на сході - DeepState02.07.25, 00:22 • 1569 переглядiв