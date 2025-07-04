российские войска захватили два населенных пункта в Харьковской области
Киев • УНН
Аналитики DeepState сообщили об оккупации Мелового и Строевки в Харьковской области. Также враг продвинулся возле Тополей, Федоровки и в Поддубном.
Российские войска смогли оккупировать два населенных пункта в Харьковской области. Об этом информируют аналитики проекта DeepState, которые обнародовали изменения на линии фронта, передает УНН.
Карта обновлена. Враг оккупировал Меловое, Строевку, а также продвинулся возле Тополей, Федоровки и в Поддубном
Напомним, глава "лнр" Леонид Пасечник заявил о полной оккупации Луганской области, но украинская сторона опровергает это. Бои продолжаются вблизи Белогоровки, Грековки, Надежды и Новоегоровки, а также в Серебрянском лесу.
Россияне захватили еще одно село на востоке – DeepState02.07.25, 00:22 • 1569 просмотров