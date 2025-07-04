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российские войска захватили два населенных пункта в Харьковской области

Киев • УНН

 • 265 просмотра

Аналитики DeepState сообщили об оккупации Мелового и Строевки в Харьковской области. Также враг продвинулся возле Тополей, Федоровки и в Поддубном.

российские войска захватили два населенных пункта в Харьковской области

Российские войска смогли оккупировать два населенных пункта в Харьковской области. Об этом информируют аналитики проекта DeepState, которые обнародовали изменения на линии фронта, передает УНН.

Карта обновлена. Враг оккупировал Меловое, Строевку, а также продвинулся возле Тополей, Федоровки и в Поддубном

- говорится в сообщении.

Напомним, глава "лнр" Леонид Пасечник заявил о полной оккупации Луганской области, но украинская сторона опровергает это. Бои продолжаются вблизи Белогоровки, Грековки, Надежды и Новоегоровки, а также в Серебрянском лесу.

Россияне захватили еще одно село на востоке – DeepState02.07.25, 00:22 • 1569 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Харьковская область
Луганская область
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