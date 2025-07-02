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Россияне захватили еще одно село на востоке – DeepState

Киев • УНН

 • 53 просмотра

войска россии имеют продвижение на территории Донецкой области. Село Коптево перешло под оккупацию.

Россияне захватили еще одно село на востоке – DeepState

российские оккупанты заняли село Коптево, а также продвинулись в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал DeepState.

Подробности

По данным аналитиков проекта, российские войска оккупировали Коптево - село Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области. 

Также враг имеет определённое продвижение в районе ещё некоторых населённых пунктов, в частности в Торецке, возле Комара.

Карта обновлена. Враг оккупировал Коптево, а также продвинулся в Торецке, Новосергиевке, возле Дылеевки, Мирного, Разино, Весёлого и Комара

- говорится в сообщении DeepState.

Напомним, российские военные оказывают давление на фронт в Донецкой области, пытаясь прорваться в Днепропетровскую область. Однако их попытки остаются безуспешными, бои продолжаются вблизи админграницы.

Сложный июнь в Сумской области: 2593 удара врага и 12 погибших - Григоров01.07.25, 20:37 • 750 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Днепропетровская область
Торецк
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