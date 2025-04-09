С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
Штурмовые действия российских оккупантов продолжаются, но их результативность падает. В районе Торецка украинские военные закрепляются, россияне не могут отвоевать территории.
российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, особенно на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, украинские военные сдерживают натиск врага.
В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.
В Торецке Донецкой области продолжаются тяжелые бои: часть города занята россиянами, но украинские военные дают отпор за каждый дом. В городе остается 48 гражданских.
Оккупанты сосредотачивают усилия на уничтожении логистических путей и позиций ВСУ на Торецком направлении. рф нанесла более 300 авиаударов, активно используя КАБ и дроны.
Российские войска пытались штурмовать позиции ВСУ на Северском и Краматорском направлениях. На Северском направлении уничтожено 18 мотоциклов и личный состав противника.
ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.
В течение суток на фронте произошло 118 боестолкновений, 50 из них на Покровском направлении. россияне нанесли 59 авиаударов и использовали более 1000 дронов-камикадзе.
С начала суток произошло 70 боевых столкновений, наибольшая активность врага фиксируется на Покровском и Торецком направлениях. Украинские войска сдерживают атаки и изматывают противника.
По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники сдерживают натиск оккупантов. Наиболее активным было Покровское направление, где произошло 53 боя.
В течение суток 20 марта произошло 156 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов на Покровском направлении, где враг совершил 51 наступательное действие.
Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.
Российские войска совершили 98 атак на разных направлениях фронта, больше всего – 31 – на Покровском. Украинские защитники отбивают штурмы и наносят значительные потери оккупантам.
С начала суток произошло 123 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли 70 авиационных ударов и сбросили 96 управляемых авиационных бомб.
На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.
За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боев, больше всего - на Покровском и Курском направлениях. Враг нанес 103 авиаудара, совершил около шести тысяч обстрелов и задействовал 2509 дронов-камикадзе.
Враг 84 раза атаковал позиции ВСУ, треть боев - на Покровском направлении. На Курщине отбито 5 атак, еще 4 продолжаются, враг активно применяет авиацию.
Силы обороны отбивают многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях. Российская авиация наносит удары КАБами.
В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.
Виктор Трегубов сообщил о затяжных городских боях в Торецке и Часовом Яре, где ситуация остается сложной. Оккупанты пытаются обойти Часов Яр с севера, но украинские войска продолжают держать оборону.
В Торецке оккупанты пытались установить российские флаги для пропагандистских видео, но все попытки были сорваны украинскими дронами. Также под городом был сбит вражеский Су-25.
Зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО сбило российский Су-25 из ПЗРК «Игла» возле Торецка. Вражеский Ми-8, прилетевший эвакуировать пилота, был атакован украинскими дронами и вынужден отступить.
В городской застройке Часового Яра и Торецка продолжаются тяжелые бои. Враг совершил 140 артобстрелов по Часовому Яру и более 80 по Торецку, также потерял технику возле Белой Горы.
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 28 января. За минувшие сутки ликвидировано 1380 оккупантов, уничтожено 5 танков, 12 ББМ и другую технику.
российские войска продолжают атаковать Торецк в Донецкой области, но не достигли успеха в вытеснении ВСУ. Самые активные бои происходят на Покровском направлении, где противник постоянно ротирует войска.
российские войска планируют захватить Торецк для дальнейшего продвижения к Константиновке. Для усиления наступления оккупанты передислоцируют подразделения Восточного военного округа на Торецкое направление.
российские войска осуществили продвижение в районе Торецка, возле Андреевки и Новоелизаветовки. Об этом сообщил аналитический OSINT-проект DeepState в обновленной карте боевых действий.
Вражеские войска продвинулись в районе Торецка, Надиевки, Дачного и Сухих Ялов.