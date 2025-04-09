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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28889 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб о ситуации на фронте: произошло 135 боевых столкновений, самое горячее на Покровском направлении

С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Война • 8 апреля, 19:48 • 3992 просмотра

Больше всего боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Война • 8 апреля, 05:59 • 4248 просмотра

Штурмовые действия рф продолжаются, но их результативность падает – военный Тимочко

Штурмовые действия российских оккупантов продолжаются, но их результативность падает. В районе Торецка украинские военные закрепляются, россияне не могут отвоевать территории.

Война • 7 апреля, 08:07 • 10305 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, особенно на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, украинские военные сдерживают натиск врага.

Война • 6 апреля, 14:53 • 18350 просмотра

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты совершили 69 штурмов на Покровском направлении

В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.

Война • 2 апреля, 19:58 • 10153 просмотра

Определенная часть Торецка занята оккупантами, но идут уличные бои - ГВА

В Торецке Донецкой области продолжаются тяжелые бои: часть города занята россиянами, но украинские военные дают отпор за каждый дом. В городе остается 48 гражданских.

Война • 30 марта, 10:53 • 50883 просмотра

рф усилила удары в Донецкой области: пытается уничтожить логистические пути на Торецком направлении

Оккупанты сосредотачивают усилия на уничтожении логистических путей и позиций ВСУ на Торецком направлении. рф нанесла более 300 авиаударов, активно используя КАБ и дроны.

Война • 29 марта, 22:57 • 14289 просмотра

Оккупанты на мотоциклах пытались штурмовать позиции ВСУ на Северском и Краматорском направлениях

Российские войска пытались штурмовать позиции ВСУ на Северском и Краматорском направлениях. На Северском направлении уничтожено 18 мотоциклов и личный состав противника.

Война • 29 марта, 15:42 • 53973 просмотра

На фронте 138 боестолкновений: враг нанес 76 авиаударов и задействовал 794 дрона

ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.

Война • 24 марта, 20:36 • 11440 просмотра

Бои на фронте: 118 столкновений, Покровское направление – самая горячая точка

В течение суток на фронте произошло 118 боестолкновений, 50 из них на Покровском направлении. россияне нанесли 59 авиаударов и использовали более 1000 дронов-камикадзе.

Война • 23 марта, 21:16 • 37832 просмотра

70 боев на фронте: враг давит на Покровском и Торецком направлениях

С начала суток произошло 70 боевых столкновений, наибольшая активность врага фиксируется на Покровском и Торецком направлениях. Украинские войска сдерживают атаки и изматывают противника.

Война • 22 марта, 14:45 • 20075 просмотра

Почти треть боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники сдерживают натиск оккупантов. Наиболее активным было Покровское направление, где произошло 53 боя.

Война • 21 марта, 06:12 • 11888 просмотра

156 боевых столкновений в сутки: ВСУ сдерживают наступление врага на нескольких направлениях

В течение суток 20 марта произошло 156 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов на Покровском направлении, где враг совершил 51 наступательное действие.

Война • 20 марта, 21:41 • 14765 просмотра

Войска рф пытались прорвать оборону в районе Константинополя и Привольного - ОСУВ "Хортица"

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.

Война • 18 марта, 09:24 • 54402 просмотра

98 боевых столкновений на фронте: самое горячее на Покровском направлении

Российские войска совершили 98 атак на разных направлениях фронта, больше всего – 31 – на Покровском. Украинские защитники отбивают штурмы и наносят значительные потери оккупантам.

Война • 17 марта, 14:59 • 61293 просмотра

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

С начала суток произошло 123 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли 70 авиационных ударов и сбросили 96 управляемых авиационных бомб.

Война • 14 марта, 20:45 • 35605 просмотра

90 боев на фронте: самое горячее на Покровском и Лиманском направлениях

На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.

Война • 14 марта, 17:43 • 20413 просмотра

Почти половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боев, больше всего - на Покровском и Курском направлениях. Враг нанес 103 авиаудара, совершил около шести тысяч обстрелов и задействовал 2509 дронов-камикадзе.

Война • 14 марта, 06:15 • 32857 просмотра

Горячее всего на Покровском и Торецком направлениях, на курщине продолжается 4 боя - Генштаб

Враг 84 раза атаковал позиции ВСУ, треть боев - на Покровском направлении. На Курщине отбито 5 атак, еще 4 продолжаются, враг активно применяет авиацию.

Война • 13 марта, 14:33 • 14673 просмотра

Генштаб: 66 атак врага, самое горячее на Покровском и Торецком направлениях

Силы обороны отбивают многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях. Российская авиация наносит удары КАБами.

Война • 12 марта, 14:22 • 14825 просмотра

259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба

В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.

Война • 12 марта, 06:59 • 25883 просмотра

Речник ОСУВ "Хортиця" про Торецьк та Часів Яр: складне пекло, але міста тримаються

Виктор Трегубов сообщил о затяжных городских боях в Торецке и Часовом Яре, где ситуация остается сложной. Оккупанты пытаются обойти Часов Яр с севера, но украинские войска продолжают держать оборону.

Война • 3 марта, 18:40 • 21380 просмотра

россияне шесть раз пытались установить свои флаги в Торецке - чем все закончилось

В Торецке оккупанты пытались установить российские флаги для пропагандистских видео, но все попытки были сорваны украинскими дронами. Также под городом был сбит вражеский Су-25.

Война • 10 февраля, 07:42 • 23597 просмотра

Не только Су-25: под удар украинских защитников также попал вражеский Ми-8

Зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО сбило российский Су-25 из ПЗРК «Игла» возле Торецка. Вражеский Ми-8, прилетевший эвакуировать пилота, был атакован украинскими дронами и вынужден отступить.

Война • 8 февраля, 16:46 • 32345 просмотра

В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

В городской застройке Часового Яра и Торецка продолжаются тяжелые бои. Враг совершил 140 артобстрелов по Часовому Яру и более 80 по Торецку, также потерял технику возле Белой Горы.

Война • 28 января, 08:57 • 104165 просмотра

Еще плюс 1380 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 28 января. За минувшие сутки ликвидировано 1380 оккупантов, уничтожено 5 танков, 12 ББМ и другую технику.

Война • 28 января, 05:59 • 29546 просмотра

россиянам не удалось выбить ВСУ из Торецка, несмотря на очень долгие и активные атаки - ОСУВ "Хортица"

российские войска продолжают атаковать Торецк в Донецкой области, но не достигли успеха в вытеснении ВСУ. Самые активные бои происходят на Покровском направлении, где противник постоянно ротирует войска.

Война • 27 января, 16:56 • 28635 просмотра

Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

российские войска планируют захватить Торецк для дальнейшего продвижения к Константиновке. Для усиления наступления оккупанты передислоцируют подразделения Восточного военного округа на Торецкое направление.

Война • 27 января, 05:20 • 104489 просмотра

Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

российские войска осуществили продвижение в районе Торецка, возле Андреевки и Новоелизаветовки. Об этом сообщил аналитический OSINT-проект DeepState в обновленной карте боевых действий.

Война • 27 января, 01:32 • 83081 просмотра

Враг активизировался на востоке: что происходит возле Торецка и других городов - DeepState

Вражеские войска продвинулись в районе Торецка, Надиевки, Дачного и Сухих Ялов.

Война • 25 января, 01:14 • 44573 просмотра