Противник совершил 70 атак на фронте, наиболее активно действует на Покровском и Славянском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток российские войска 70 раз атаковали позиции украинских защитников. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Покровском и Славянском направлениях.
С начала суток агрессор 70 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Рыжевка, Волфино, Сопич, Вольная Слобода, Нескучное, Кучеровка, Хлебороб, Яструбщина; на Черниговщине – Полюшкино, Сеньковка. Авиаударам подверглись Кучеровка, Старые Вырки и Толстодубово
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты один раз штурмовали позиции наших оборонцев, совершили 20 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголовка и в сторону Зарубинки, Гоптовки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман и в районе Новоселовки. Две атаки продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отбивали 17 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка и в районах Резниковки и Закитного.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Васильевка, Котлино, Удачное, Филипп и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка, Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в сторону Калиновского и в районе Согласия. Две атаки до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак в сторону населенных пунктов Горькое, Воздвижевка, Цветковое, Чарівное и Гуляйпольское.
На Ореховском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районах Степного и Плавней.
На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
Россия потеряла еще 1600 военных и почти 500 единиц автотехники за сутки – Генштаб13.07.26, 07:09 • 3392 просмотра