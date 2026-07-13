Россия потеряла еще 1600 военных и почти 500 единиц автотехники за сутки – Генштаб
Киев • УНН
За сутки российская армия потеряла около 1600 военных, пять танков и 58 артиллерийских систем. Общие потери РФ с начала вторжения достигли почти 1,42 млн военных.
За прошедшие сутки российская армия потеряла еще около 1600 военных, пять танков, 58 артиллерийских систем и почти 500 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Всего с начала полномасштабного вторжения, по ориентировочным подсчетам Генштаба, потери России достигли около 1 420 690 военнослужащих. Также Силы обороны Украины уничтожили 12 125 танков, 24 931 боевую бронированную машину, 45 865 артиллерийских систем, 1929 реактивных систем залпового огня и 1489 средств противовоздушной обороны.
Кроме того, российская армия потеряла 405 693 беспилотника оперативно-тактического уровня, 4896 крылатых ракет, 119 532 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 4412 единиц специальной техники, а также 1894 наземных роботизированных комплекса. Данные о боевых потерях уточняются.
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