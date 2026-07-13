Россия потеряла еще 1600 военных и почти 500 единиц автотехники за сутки – Генштаб

Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ

Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ

Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ

Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ

Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран

Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран

Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран

Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран

Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters

Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters

Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters

Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters

Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп

Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп

Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп

Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп

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