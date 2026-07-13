Количество раненых в результате удара российского дрона по Запорожью возросло до шести, среди них ребенок
Киев • УНН
В Запорожье количество пострадавших от удара российского дрона по жилому дому возросло до шести человек, среди которых 15-летний юноша. Повреждены дома, автомобили и больница, продолжается ликвидация пожара.
В Запорожье количество пострадавших в результате атаки российского дрона на жилой дом возросло до шести человек, среди них – 15-летний парень. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, медики оказывают помощь всем пострадавшим. Среди раненых – женщины в возрасте 73 и 32 лет. Обе госпитализированы, их состояние уточняется.
В результате вражеского удара повреждены фасады, окна, балконы и кровли жилых домов, а также автомобили. Кроме того, возник пожар, который ликвидируют спасатели.
Также получила повреждения одна из больниц города – в здании выбило окна. Ранее начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что российские войска нанесли удар дроном по жилому дому.
Беспилотник ВС РФ попал в многоэтажку в Запорожье, дом охватил пожар, есть раненые12.07.26, 23:24 • 1374 просмотра