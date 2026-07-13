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Количество раненых в результате удара российского дрона по Запорожью возросло до шести, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 698 просмотра

В Запорожье количество пострадавших от удара российского дрона по жилому дому возросло до шести человек, среди которых 15-летний юноша. Повреждены дома, автомобили и больница, продолжается ликвидация пожара.

Количество раненых в результате удара российского дрона по Запорожью возросло до шести, среди них ребенок

В Запорожье количество пострадавших в результате атаки российского дрона на жилой дом возросло до шести человек, среди них – 15-летний парень. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, медики оказывают помощь всем пострадавшим. Среди раненых – женщины в возрасте 73 и 32 лет. Обе госпитализированы, их состояние уточняется.

В результате вражеского удара повреждены фасады, окна, балконы и кровли жилых домов, а также автомобили. Кроме того, возник пожар, который ликвидируют спасатели.

Также получила повреждения одна из больниц города – в здании выбило окна. Ранее начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что российские войска нанесли удар дроном по жилому дому.

Беспилотник ВС РФ попал в многоэтажку в Запорожье, дом охватил пожар, есть раненые12.07.26, 23:24 • 1374 просмотра

Степан Гафтко

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