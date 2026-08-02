Беспилотники атаковали российский саратов: пожар на НПЗ и аэродроме Энгельс - СМИ
Киев • УНН
В ночь на 2 августа российский город саратов подвергся атаке беспилотников. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод, а также возник пожар в промзоне и взрывы на аэродроме Энгельс.
В ночь на воскресенье, 2 августа, российский город Саратов подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под удар, в частности, попал местный нефтеперерабатывающий завод.
Также сообщается о масштабном пожаре в промзоне Саратова и взрывах на местном аэродроме «Энгельс».
Напомним
25 июля в Энгельсе Саратовской области РФ после ночной атаки возник пожар на территории здания, где, вероятно, расположена воинская часть.
россия остановила саратовский НПЗ после атаки беспилотников - Reuters09.07.26, 20:14 • 4461 просмотр