россия остановила саратовский НПЗ после атаки беспилотников - Reuters

Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России прекратил переработку нефти из-за повреждений, нанесенных атакой беспилотника. Об этом сообщили агентству Reuters два информированных источника, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара дронов по региону один человек погиб, несколько других получили ранения. Он также заявил о повреждении "гражданских промышленных объектов", не уточнив, о чем идет речь. Тогда же Генштаб ВСУ сообщил о попадании по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Источники Reuters утверждают, что дроны поразили установку первичной переработки КДУ-6 мощностью 20 000 метрических тонн в сутки. Это единственная такая установка на этом НПЗ.

Журналисты также обратили внимание, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод прекратил продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарной бирже.

Как подчеркивает издание, завод уже приостанавливал работу после атак дронов в марте и мае.

Мощность Саратовского НПЗ составляет около 5,8 миллиона тонн нефти, или 2,2% от общего объема переработки нефти в России.

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