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Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться

Киев • УНН

 • 34985 просмотра

Мошек привлекают переспелые фрукты, влага и почва в цветочных горшках. Сначала устраните источник, а затем используйте уксусные ловушки.

Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться

Если утром на кухне вы заметили всего несколько мелких мошек, то уже через день их станет значительно больше. Чаще всего их привлекают переспелые фрукты, остатки пищи, влага и почва в цветочных горшках. Подробнее о том, почему мошки появляются в доме и что поможет избавиться от них без лишних усилий, расскажет УНН.

Почему мошки выбирают именно кухню

Появление мелких насекомых в квартире не обязательно означает, что в доме грязно. Часто достаточно оставить фрукт, который начал портиться, несвоевременно вынести мусор или оставить влагу в раковине, чтобы создать благоприятные условия для мошек. На кухне чаще всего встречаются дрозофилы — плодовые мошки. Их привлекают запахи фруктов, овощей, сладких продуктов и всего, что начало бродить. Источником пищи для насекомых могут стать даже небольшие остатки вина, йогурта или сока. Другой вариант — мошки, которые живут в почве комнатных растений; они появляются там, где земля остается чрезмерно влажной, а органические остатки создают условия для развития личинок. Среди возможных мест, где могут размножаться насекомые, также есть мокрые губки и кухонные тряпки, слив раковины, мусор, цветочные горшки, аквариумы и другие влажные участки.

Откуда они попадают в квартиру

Мошки могут появиться вместе с купленными овощами и фруктами. Яйца насекомых могут оставаться на их поверхности, а в тепле очень быстро развиваться. Еще один путь — улица. Мелкие насекомые могут попадать в помещение через открытые окна, вентиляцию или другие отверстия. Если мошки появились возле цветочных горшков, причина может быть именно в растениях. Например, чрезмерный полив создает влажную среду, в которой такие насекомые могут размножаться. Поэтому борьбу с мошками стоит начинать не с ловушек, а с поиска места, где они размножаются. Испорченные продукты нужно выбросить, мусор — вынести, а кухню и слив раковины — тщательно очистить. Также стоит проверить шкафчики с крупами и другие места, где могут оставаться пищевые отходы. Если проблема связана с комнатными растениями, следует обратить внимание на влажность почвы и частоту полива.

Как избавиться от мошек на кухне

Когда источник появления мошек уже устранен, можно использовать простые ловушки. Один из распространенных вариантов — яблочный уксус с небольшим количеством мыла. Для этого в небольшую емкость наливают воду, добавляют яблочный уксус и немного жидкого мыла или средства для мытья посуды. Запах уксуса привлекает мошек, а мыльный раствор не дает им выбраться из жидкости.

Еще одна простая ловушка — емкость с переспелым фруктом, накрытая пищевой пленкой с небольшими отверстиями, которые можно сделать шпажкой или зубочисткой. Насекомые попадают внутрь, но выбраться обратно им сложно. Стоит отметить, что такие ловушки нужно регулярно обновлять и ставить именно там, где уже замечали скопления насекомых.Для отпугивания мошек в домашних условиях также используют резкие запахи. Среди растений и специй можно использовать базилик, мяту, розмарин, полынь, гвоздику, тимьян и лаванду. Еще один вариант — чеснок. Несколько измельченных зубчиков можно оставить в местах, где чаще всего летают мошки.

Однако даже самые простые ловушки будут малоэффективными, если в квартире остается источник размножения насекомых. Поэтому важно регулярно проверять фрукты и овощи после покупки и хранить их надлежащим образом. В то же время кухонные губки и тряпки нужно своевременно менять, а раковину регулярно очищать.

Если мошек стало очень много

Когда домашние методы не помогают, для борьбы с насекомыми используют готовые инсектицидные средства и клеевые ловушки. Химические препараты требуют осторожности, особенно на кухне и в доме, где есть дети или домашние животные. При большом количестве насекомых также применяют профессиональную дезинсекцию. Ее проводят после определения мест, где мошки размножаются, а для обработки могут использовать специальное оборудование и профессиональные препараты.

Алла Киосак

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