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На границе с Украиной в Польше готовятся к возможной гибридной атаке России

Киев • УНН

 • 6488 просмотра

В приграничном Дорогуске трижды приостанавливали движение из-за угрозы дронов или ракет. Варшава опасается новых гибридных атак России.

На границе с Украиной в Польше готовятся к возможной гибридной атаке России

В восточных районах Польши, граничащих с Украиной, повышают готовность к возможным гибридным атакам России с применением беспилотников или ракет. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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В приграничном Дорогуске местные жители в течение одного дня трижды получали предупреждения о возможном пересечении границы дроном или ракетой. Людей призывали быть готовыми укрыться в случае угрозы.

Движение через расположенный примерно в 2 км пункт пропуска на границе с Украиной в тот день трижды приостанавливали. Во время одного из предупреждений персонал пункта даже эвакуировали, а над населенным пунктом летали военные вертолеты.

В Польше опасаются новых атак России

Тревога в регионе усилилась после событий 13 сентября, когда на украинской стороне перехода Дорогуск – Ягодин взорвались 2 российских беспилотника. Взрывы было хорошо слышно на территории Польши.

Появились новые тревога и страх, потому что той ночью в нашей деревне было очень хорошо слышно эти взрывы. У нас никогда раньше не было ничего подобного. Это был первый раз, когда завыли сирены

– рассказал мэр Дорогуска Войцех Сава.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 сентября предупредил, что Россия может готовить гибридные удары с применением дронов или ракет против европейских стран, поддерживающих Украину. По его словам, особенно уязвимыми в ближайшие месяцы могут быть польские регионы возле украинской границы.

Опасения Варшавы касаются как возможного случайного пересечения границы российскими средствами поражения во время атак на Украину, так и преднамеренных провокаций. Европейские страны ранее также обвиняли Россию в использовании других методов гибридной войны – в частности диверсий, кибератак и дезинформации.

Попадание вражеского дрона возле границы с Польшей: ударной волной повреждено здание КПП "Ягодин" и въезд в терминал28.09.26, 19:29 • 3094 просмотра

Степан Гафтко

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