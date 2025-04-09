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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28208 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В польском пункте пропуска "Дорогуск" возобновлена работа весового комплекса на участке въезда в Польшу. Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" теперь работает в штатном режиме в обоих направлениях.

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"Укрзализныця" изменила время открытия продажи билетов на международные поезда

Укрзализныця изменила время работы онлайн-продажи билетов на международные поезда на разные часы, чтобы уменьшить нагрузку на приложение и сделать его более удобным для пользователей.

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Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено

Движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено после того, как сегодня завершился протест польских фермеров, длившийся с 9 февраля.

Экономика • 22 апреля, 11:43 • 48463 просмотра

Польские фермеры анонсировали разблокирование движения грузовиков в сторону Украины на одном из пунктов пропуска

Польские фермеры собираются временно разблокировать движение грузовиков к границе с Украиной на пункте пропуска "Дорогуск", позволив украинским водителям вернуться домой, но протест будет продолжаться.

Общество • 13 марта, 12:23 • 25945 просмотра

Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной

Польские правоохранители отрицают обвинения в блокировании пассажирских автобусов из Украины, заявляя, что автобусы беспрепятственно пересекают границу с Польшей.

политика • 11 марта, 17:40 • 25552 просмотра

Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.

Экономика • 27 февраля, 13:22 • 28063 просмотра

Польские перевозчики планируют возобновить протесты на границе с Украиной - СМИ

Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.

Общество • 26 февраля, 09:50 • 27069 просмотра

В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".

Общество • 24 февраля, 10:12 • 60034 просмотра

Польская полиция взялась за инцидент с рассыпанием рапса из украинских зерновозов: устанавливает злоумышленников

Польская полиция расследует сообщение о рассыпании рапса из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше.

Экономика • 23 февраля, 14:08 • 22724 просмотра

В Польше неизвестные ссыпали рапс из украинских вагонов: посол Украины требует наказать виновных

Посол Украины в Польше требует наказать виновных в высыпании украинского рапса из грузовых вагонов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.

Война • 23 февраля, 11:46 • 26415 просмотра

В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал

Три украинских зерновоза с рапсом, которые направлялись транзитом в Гамбург, Германия, были повреждены на польской железнодорожной станции неизвестными лицами.

Экономика • 23 февраля, 09:33 • 30601 просмотра

Блокируют не только грузовики: в ГПСУ сообщили о более жестких ограничениях движения польскими протестующими

Польские протестующие планируют более строго заблокировать движение на пограничных пунктах пропуска с Украиной, ограничив на некоторых КПП движение автобусов и легковых автомобилей, сообщает украинская пограничная служба.

Общество • 20 февраля, 11:43 • 54815 просмотра

Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей

Президент Зеленский призвал к рациональным решениям между Украиной и Польшей для урегулирования политической ситуации на их границе.

Война • 19 февраля, 19:24 • 111334 просмотра

Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.

политика • 18 февраля, 20:19 • 34119 просмотра

Украинские перевозчики планируют акцию протеста в ответ на действия польских фермеров на ПП "Ягодин"

Украинские перевозчики планируют провести акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин" в ответ на блокирование польскими фермерами грузовиков на украинско-польской границе.

Общество • 14 февраля, 14:19 • 107326 просмотра

На следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры планируют заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, начиная с 20 февраля, в рамках нового протеста против неконтролируемого импорта, который вредит польскому сельскому хозяйству.

Общество • 13 февраля, 17:22 • 107068 просмотра

Польская прокуратура возбудила дело из-за инцидента с украинским зерном на границе

Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.

политика • 13 февраля, 11:00 • 27540 просмотра

"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Украиной за то, что польские фермеры рассыпали украинское зерно на границе в знак протеста против импорта зерна.

Общество • 13 февраля, 10:55 • 30605 просмотра

"Ради дружественных украинско-польских отношений": Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников провокации с украинским зерном на границе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь виновных к ответственности после того, как польские фермеры остановили украинские грузовики с зерном возле пограничного пункта пропуска в Дорогуске, сорвали пломбы и в знак протеста высыпали зерно на дорогу, что он назвал недопустимой провокацией.

Экономика • 12 февраля, 14:09 • 23544 просмотра

"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.

политика • 12 февраля, 13:33 • 34406 просмотра

Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено

Польские фермеры возобновили протесты на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной, заблокировав большую часть движения грузовиков, но пропуская ограниченное количество грузовиков в час.

Экономика • 12 февраля, 09:36 • 108954 просмотра

Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине обратились к польской полиции с требованием открыть дело относительно инцидента с украинским зерном на границе.

политика • 12 февраля, 09:21 • 56265 просмотра

Польша расследует высыпание украинского зерна во время протеста польских фермеров

Польская полиция расследует инцидент, когда польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу возле польско-украинской границы во время продолжающегося протеста фермеров.

Общество • 11 февраля, 22:59 • 44730 просмотра

Польские фермеры возобновили блокаду на трех пунктах пропуска: пограничники предупреждают о задержках движения

Польские фермеры начали блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной, препятствуя движению транспорта.

Общество • 9 февраля, 10:50 • 22857 просмотра

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска Дорогуск-Ягодин на польско-украинской границе 9 февраля с 11:00 в знак протеста. Протест предварительно продлится до 9 марта

политика • 7 февраля, 11:37 • 21410 просмотра