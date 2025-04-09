"Ради дружественных украинско-польских отношений": Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников провокации с украинским зерном на границе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь виновных к ответственности после того, как польские фермеры остановили украинские грузовики с зерном возле пограничного пункта пропуска в Дорогуске, сорвали пломбы и в знак протеста высыпали зерно на дорогу, что он назвал недопустимой провокацией.