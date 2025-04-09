В польском пункте пропуска "Дорогуск" возобновлена работа весового комплекса на участке въезда в Польшу. Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" теперь работает в штатном режиме в обоих направлениях.
Укрзализныця изменила время работы онлайн-продажи билетов на международные поезда на разные часы, чтобы уменьшить нагрузку на приложение и сделать его более удобным для пользователей.
Движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено после того, как сегодня завершился протест польских фермеров, длившийся с 9 февраля.
Польские фермеры собираются временно разблокировать движение грузовиков к границе с Украиной на пункте пропуска "Дорогуск", позволив украинским водителям вернуться домой, но протест будет продолжаться.
Польские правоохранители отрицают обвинения в блокировании пассажирских автобусов из Украины, заявляя, что автобусы беспрепятственно пересекают границу с Польшей.
Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.
Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".
Польская полиция расследует сообщение о рассыпании рапса из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше.
Посол Украины в Польше требует наказать виновных в высыпании украинского рапса из грузовых вагонов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.
Три украинских зерновоза с рапсом, которые направлялись транзитом в Гамбург, Германия, были повреждены на польской железнодорожной станции неизвестными лицами.
Польские протестующие планируют более строго заблокировать движение на пограничных пунктах пропуска с Украиной, ограничив на некоторых КПП движение автобусов и легковых автомобилей, сообщает украинская пограничная служба.
Президент Зеленский призвал к рациональным решениям между Украиной и Польшей для урегулирования политической ситуации на их границе.
Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.
Украинские перевозчики планируют провести акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин" в ответ на блокирование польскими фермерами грузовиков на украинско-польской границе.
Польские фермеры планируют заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, начиная с 20 февраля, в рамках нового протеста против неконтролируемого импорта, который вредит польскому сельскому хозяйству.
Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.
Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Украиной за то, что польские фермеры рассыпали украинское зерно на границе в знак протеста против импорта зерна.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь виновных к ответственности после того, как польские фермеры остановили украинские грузовики с зерном возле пограничного пункта пропуска в Дорогуске, сорвали пломбы и в знак протеста высыпали зерно на дорогу, что он назвал недопустимой провокацией.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.
Польские фермеры возобновили протесты на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной, заблокировав большую часть движения грузовиков, но пропуская ограниченное количество грузовиков в час.
Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине обратились к польской полиции с требованием открыть дело относительно инцидента с украинским зерном на границе.
Польская полиция расследует инцидент, когда польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу возле польско-украинской границы во время продолжающегося протеста фермеров.
Польские фермеры начали блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной, препятствуя движению транспорта.
Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска Дорогуск-Ягодин на польско-украинской границе 9 февраля с 11:00 в знак протеста. Протест предварительно продлится до 9 марта