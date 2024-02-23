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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше неизвестные ссыпали рапс из украинских вагонов: посол Украины требует наказать виновных

В Польше неизвестные ссыпали рапс из украинских вагонов: посол Украины требует наказать виновных

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 11:46  •  10318 просмотра

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Посол Украины в Польше требует наказать виновных в высыпании украинского рапса из грузовых вагонов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.

Посольство Украины в Польше требует наказать виновных в очередном инциденте с порчей украинского зерна. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали 

Дипломат подчеркнул, что груз прошел таможенный досмотр и двигался транзитом в Германию.

Сегодня снова произошло преступление: на станции в Дорогуске рассыпали украинский рапс, который после таможенного досмотра направлялся транзитом через Польшу в Германию. Посольство Украины немедленно направило польским властям официальную ноту о наказании виновных. Это недопустимо!

- заявил Василий Зварич. 

В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал23 февраля 2024, 09:33 • 19523 просмотра

Напомним

Укрзализныця готовит обращение в польские правоохранительные органы по факту ссыпания неизвестными лицами рапса из вагонов-зерновозов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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В Польше неизвестные ссыпали рапс из украинских вагонов: посол Украины требует наказать виновных

Посол Украины в Польше требует наказать виновных в высыпании украинского рапса из грузовых вагонов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.

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