В Польше неизвестные ссыпали рапс из украинских вагонов: посол Украины требует наказать виновных
Киев • УНН
Посол Украины в Польше требует наказать виновных в высыпании украинского рапса из грузовых вагонов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.
Посольство Украины в Польше требует наказать виновных в очередном инциденте с порчей украинского зерна. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Дипломат подчеркнул, что груз прошел таможенный досмотр и двигался транзитом в Германию.
Сегодня снова произошло преступление: на станции в Дорогуске рассыпали украинский рапс, который после таможенного досмотра направлялся транзитом через Польшу в Германию. Посольство Украины немедленно направило польским властям официальную ноту о наказании виновных. Это недопустимо!
В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал23 февраля 2024, 09:33 • 19523 просмотра
Напомним
Укрзализныця готовит обращение в польские правоохранительные органы по факту ссыпания неизвестными лицами рапса из вагонов-зерновозов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.
В Польше неизвестные ссыпали рапс из украинских вагонов: посол Украины требует наказать виновных
Посол Украины в Польше требует наказать виновных в высыпании украинского рапса из грузовых вагонов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.
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