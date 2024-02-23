В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал

Неизвестные открыли три украинских зерновоза с рапсом на железнодорожной станции Дорогуск в Польше, которые направлялись транзитом в Гамбург в Германии, повредив продукцию, сообщил вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков, подчеркнув необходимость наказания для преступников, чтобы другие не повторяли, пишет УНН.

Сегодня утром на железнодорожной станции Дорогуск (Польша) неизвестные повредили украинскую сельхозпродукцию. Открыто три зерновоза с рапсом - написал Кубраков у X.

По его словам, это транзитный груз, который направляется в Германию (Гамбург).

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Скажу только, что ненаказанные преступления всегда возвращаются. Будь то военная агрессия, или поврежденное зерно. Преступники должны быть наказаны, чтобы другие не соблазнились повторить их - подчеркнул Кубраков.

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