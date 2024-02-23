В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал
Три украинских зерновоза с рапсом, которые направлялись транзитом в Гамбург, Германия, были повреждены на польской железнодорожной станции неизвестными лицами.
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили два важных объекта врага - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили две важные вражеские цели и взяли в плен полдесятка оккупантов, нанеся при этом более 500 потерь.
5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе
Украинский регулятор разрешил одному из мобильных операторов тестирование относительно технологии 5G до середины мая 2024 года.
На Подоле в Киеве горят склады: киевлянам советуют закрыть окна и отказаться от прогулок
В киевском районе Подол загорелись склады, что вызвало задымление и потенциальные проблемы с качеством воздуха, поэтому жителям рекомендовали закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.
В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей
Южнокорейские больницы продлят рабочие часы и позволят полностью перейти на телемедицинские услуги, чтобы справиться с нехваткой персонала, вызванной протестами врачей против запланированных реформ в сфере здравоохранения.
Украина будет производить винтовки по стандартам НАТО
Украина будет производить винтовки стандарта НАТО, в частности модель CZ BREN 2, по лицензионному соглашению с чешским производителем огнестрельного оружия Česká zbrojovka.
В Николаеве прогремел взрыв - СМИ
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан
Венгрия подпишет соглашение об оборонной промышленности со Швецией и ратифицирует заявку на членство в НАТО в парламенте в понедельник.
Армия рф обстреливает Херсон, в центре города мощные взрывы - ГВА
В центре Херсона прогремели взрывы, когда российская армия атаковала город с левого берега.
Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией
Украина начала коммерческий обмен электроэнергией с Венгрией в соответствии с европейскими правилами после того, как "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы на доступ к интерконнекторам между двумя странами на европейской платформе JAO.