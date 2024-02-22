Кубраков: ситуация на границе угрожает безопасности обеих стран, Украина надеется, что польское правительство найдет выход

Ситуация на польско-украинской границе, где продолжается блокада, угрожает безопасности обеих стран, а цифры ярко свидетельствуют о несправедливости заявлений польских агроассоциаций о перенасыщенности их рынка. И украинская сторона надеется, что польское правительство и наши польские коллеги наконец найдут выход из этой ситуации. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков в интервью польскому изданию Onet, пишет УНН.

Детали

Кубраков привел цифры, отметив, что сейчас через Польшу в январе прошло лишь 0,37 млн тонн украинской сельскохозяйственной продукции (примерно 5% от общего объема), тогда как в 2022 году через Польшу экспортировали около 1 млн тонн сельхозпродукции в месяц. "Почти два года не было нареканий. Почему они появились сейчас? Я думаю, что очень вероятно, что ответ политический. Ведь цифры ярко свидетельствуют о несправедливости заявлений польских агроассоциаций о перенасыщенности их рынка", - отметил вице-премьер.

"И сейчас, когда начались попытки блокировать автобусы и пассажирские поезда, речь идет точно не о рациональных решениях. Это ухудшает и без того сложную ситуацию. Этим пользуется наш общий враг - россияне, которые делают все, чтобы нас разъединить", - указал Кубраков.

"Важно, чтобы польские правоохранительные органы контролировали ситуацию и могли навести порядок. Поэтому мы инициировали срочный разговор с главой Бюро национальной безопасности Яцеком Северой. Этот вопрос касается безопасности обеих стран", - отметил Кубраков.

При этом он указал, что "диалог происходит на всех уровнях". "В Еврокомиссии также понимают серьезность ситуации, но большинство вопросов все еще лежит на польской стороне. В то же время следует отметить, что ситуация может выйти из-под контроля. Это становится все более серьезным. Поэтому надеемся, что польское правительство и наши польские коллеги наконец найдут выход из этой ситуации", - отметил вице-премьер.

Кубраков вспомнил также ситуацию в Медыке, где протестующие высыпали украинское зерно на пути, отметив, что это "для нас непонятно". "Эту сельскохозяйственную продукцию везли в Германию. Все вагоны "Укрзализныци" на границе проверяются польскими контролирующими органами и опечатываются. Это препятствует попаданию украинского зерна на польский рынок", - указал он.

Украинское зерно разбросано по путям... Его часто собирают во время ракетных обстрелов, несмотря на минную опасность, а украинские фермеры выходят на жатву в бронежилетах. К сожалению, это наша реальность - отметил чиновник.

Также он напомнил, что перед последней блокадой, перед визитом премьер-министра Польши Дональда Туска в Украину, польское правительство подписало с протестующими меморандум. "В нем заявили, что перевозчики не будут блокировать границу до 1 марта. И мы имели около 3 недель, когда очередей на границе не было. При функционирующих портах существующая пограничная инфраструктура способна справиться с объемом экспорта и импорта. Это лишь доказывает, что все препятствия абсолютно искусственные. Сказать, что система электронной очереди не работает - это выдумка", - отметил Кубраков.

Теперь, по его словам, вместо перевозчиков подключились польские сельскохозяйственные союзы. "Мы надеемся, что польские власти и польское правительство поймут нашу ситуацию. Мы все еще на войне. И протестующие блокируют не только сельскохозяйственную продукцию, они блокируют все товары, топливо, оборонную продукцию. (...) Ситуация критическая. И я надеюсь, что все польское правительство отнесется к этому максимально серьезно", - отметил вице-премьер.

"Думаю, у нас есть еще много положительных историй сотрудничества, а также у нас есть общий враг. И надеется, что мы начнем спорить. Повторяю, нас однозначно больше объединяет, чем разъединяет. И мы точно имеем общее европейское будущее", - подытожил Кубраков.

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