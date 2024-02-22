Кубраков: ситуація на кордоні загрожує безпеці обох країн, Україна сподівається, що польський уряд знайде вихід

Ситуація на польсько-українському кордоні, де триває блокада, загрожує безпеці обох країн, а цифри яскраво свідчать про несправедливість заяв польських агроасоціацій про перенасиченість їхнього ринку. І українська сторона сподівається, що польський уряд та наші польські колеги нарешті знайдуть вихід із цієї ситуації. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю польському виданню Onet, пише УНН.

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Кубраков навів цифри, зазначивши, що наразі через Польщу в січні пройшло лише 0,37 млн ​​тонн української сільськогосподарської продукції (приблизно 5% від загального обсягу), тоді як у 2022 році через Польщу експортували близько 1 млн тонн сільгосппродукції на місяць. "Майже два роки не було нарікань. Чому вони з'явилися зараз? Я думаю, що дуже ймовірно, що відповідь політична. Адже цифри яскраво свідчать про несправедливість заяв польських агроасоціацій про перенасиченість їхнього ринку", - зазначив віцепрем'єр.

"І зараз, коли почалися спроби блокувати автобуси та пасажирські поїзди, ідеться точно не про раціональні рішення. Це погіршує і без того складну ситуацію. Цим користується наш спільний ворог – росіяни, які роблять усе, щоб нас роз'єднати", - вказав Кубраков.

"Важливо, щоб польські правоохоронні органи контролювали ситуацію і могли навести порядок. Тому ми ініціювали термінову розмову з головою Бюро національної безпеки Яцеком Северою. Це питання стосується безпеки обох країн", - зауважив Кубраков.

При цьому він вказав, що "діалог відбувається на всіх рівнях". "У Єврокомісії також розуміють серйозність ситуації, але більшість питань все ще лежить на польській стороні. Водночас слід зазначити, що ситуація може вийти з-під контролю. Це стає дедалі серйознішим. Тож сподіваємось, що польський уряд та наші польські колеги нарешті знайдуть вихід із цієї ситуації", - зазначив віцепрем'єр.

Кубраков згадав також ситуацію у Медиці, де протестувальники висипали українське зерно на колії, зазначивши, що це "для нас незрозуміле". "Цю сільськогосподарську продукцію везли до Німеччини. Усі вагони "Укрзалізниці" на кордоні перевіряються польськими контролюючими органами та опечатуються. Це перешкоджає попаданню українського зерна на польський ринок", - вказав він.

Українське зерно розкидане по коліях... Його часто збирають під час ракетних обстрілів, попри мінну небезпеку, а українські фермери виходять на жнива в бронежилетах. На жаль, це наша реальність - зауважив урядовець.

Також він нагадав, що перед останньою блокадою, перед візитом прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до України, польський уряд підписав із протестувальниками меморандум. "У ньому заявили, що перевізники не блокуватимуть кордон до 1 березня. І ми мали близько 3 тижнів, коли черг на кордоні не було. При функціонуючих портах існуюча прикордонна інфраструктура здатна впоратися з обсягом експорту та імпорту. Це лише доводить, що всі перешкоди абсолютно штучні. Сказати, що система електронної черги не працює – це вигадка", - зауважив Кубраков.

Тепер, з його слів, замість перевізників підключилися польські сільськогосподарські спілки. "Ми сподіваємося, що польська влада та польський уряд зрозуміють нашу ситуацію. Ми все ще на війні. І протестувальники блокують не лише сільськогосподарську продукцію, вони блокують усі товари, паливо, оборонну продукцію. (...) Ситуація є критичною. І я сподіваюся, що весь польський уряд поставиться до цього максимально серйозно", - зазначив віцепрем'єр.

"Думаю, у нас є ще багато позитивних історій співпраці, а також у нас є спільний ворог. І сподівається, що ми почнемо сперечатися. Повторюю, нас однозначно більше об’єднує, ніж роз’єднує. І ми точно маємо спільне європейське майбутнє", - підсумував Кубраков.

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