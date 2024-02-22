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"Питання кількох годин": Польща прибере перешкоди на кордоні для військової та гуманітарної допомоги Україні

Київ • УНН

 • 22882 перегляди

Польща може додати прикордонні переходи та ділянки автомобільних і залізничних доріг, що з'єднують її з Україною, до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити безперебійне надходження військової та гуманітарної допомоги в Україну.

"Питання кількох годин": Польща прибере перешкоди на кордоні для військової та гуманітарної допомоги Україні

Варшава хоче внести до переліку критичної інфраструктури прикордонні переходи з Україною, аби унеможливити затримки з військовою та гуманітарною допомогою для Києва. Про це заявив голова польського уряду Дональд Туск передає TVN24, пише УНН.  

Деталі 

Польща може внести до переліку об'єктів критичної інфраструктури прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг.

Це рішення має забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок. Це питання наступних кількох годин

- впевнений прем'єр-міністр Польщі.

Він підкреслив, що завдання Польщі – це повна пропускна спроможність на кордоні, коли йдеться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, маршрути яких пролягають через Польщу.

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Доповнення

За словами глави польського уряду, це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною.

Також польський прем’єр закликав відокремити питання "прямої підтримки України і захисту польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною".

Нагадаємо

В мережі шириться інформація про те, що польські протестувальники заблокували проїзд для фур із волонтерською допомогою, й зокрема військовою технікою для ЗСУ.

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Володимир Омельченко

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