Через протести поляків на кордоні застрягли військові вантажівки – ЗМІ
Київ • УНН
За повідомленнями з Інтернету, польські протестувальники вже третій день блокують на кордоні військові вантажівки, що перевозять спорядження для українських збройних сил.
В мережі шириться інформація про те, що польські протестувальники заблокували проїзд для фур із волонтерською допомогою, й зокрема військовою технікою для ЗСУ. Про це пише УНН із посиланням на Смик Назара, що за даними його профілю займається закупівлею військової та промислової техніки.
Мої фури вже 3 дні стоять з військовою технікою під кордоном бо їх не пукають *бані польські селюхи. На даних фото - вантажівки які мають йти до артилеристів для швидкого розвантаження боєприпасів на позиції. Тепер ви розумієте мою агресію до польських протестуючих :)
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Мережею шириться інформація про те що через протести на кордоні простоює критично важлива допомога українським військовим.
Зазначимо, що 20 лютого у Польщі очікується нова хвиля масових протестів фермерів. Протестувальники анонсували, що заблокують шість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, а також порти і перевантажувальні станції.
Справа не в зерні, а в політиці: Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею19.02.24, 21:24 • 111333 перегляди
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У відповідь на протести поляків українські перевізники анонсували, що 20 лютого, о 12:00 теж розпочнуть мирну акцію біля трьох міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні із Польщею з українського боку.