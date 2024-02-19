Справа не в зерні, а в політиці: Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею
Київ • УНН
Президент Зеленський закликав до раціональних рішень між Україною та Польщею для врегулювання політичної ситуації на їхньому кордоні.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею і зауважив, що справа, найімовірніше, в політиці, а також наголосив потрібні сильні та раціональні рішення, передає УНН.
"... щодо ситуації, ... ситуації, яка щодня демонструє ерозію солідарності. Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість", - зазначив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Президент України наголосив, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту.
"... насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці. І під Купʼянськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи", - резюмував Зеленський.
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