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Справа не в зерні, а в політиці: Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею

Справа не в зерні, а в політиці: Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею

Київ • УНН

 • 111333 перегляди

Президент Зеленський закликав до раціональних рішень між Україною та Польщею для врегулювання політичної ситуації на їхньому кордоні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею і зауважив, що справа, найімовірніше, в політиці, а також наголосив потрібні сильні та раціональні рішення, передає УНН.

"... щодо ситуації, ... ситуації, яка щодня демонструє ерозію солідарності. Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість", - зазначив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент України наголосив, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту.

"... насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці. І під Купʼянськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи", - резюмував Зеленський.

Українські перевізники готують протести поблизу трьох ПП у відповідь на польську блокаду19.02.24, 16:57 • 26048 переглядiв

Доповнення

Державна митна служба України повідомляла, що через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках. 

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі та закликає владу Польщі дотримуватися конструктивного підходу вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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