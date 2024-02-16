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Україна вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі - МЗС

Україна вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі - МЗС

Київ • УНН

 • 25814 перегляди

Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимими антиукраїнські протести в Польщі та закликає польську владу дотримуватися конструктивного підходу до вирішення питань, пов'язаних з транзитом українського зерна та торгівлею.

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі та закликає владу Польщі дотримуватися конструктивного підходу вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.

МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі. Останніми прикладами стали особливо радикальні прояви — псування українського зерна на кордоні та вчорашня демонстрація фермерів у Вроцлаві із антиукраїнськими гаслами. Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але і порушують принципи українсько-польської солідарності

- написав Ніколенко у соцмережах. 

Ніколенко наголосив, що українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі.

"Це не має забуватися або сприйматися як належне. Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту", - зазначив Ніколенко.

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Водночас він зауважив, що Україна глибоко вдячна як польській владі, так і польським громадянам за всю підтримку та допомогу впродовж цих двох років повномасштабного вторгнення росії.

"Українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею. Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що в Україні переконані, що будь-які спроби підважити фундамент солідарності між нашими країнами та народами не матимуть успіху.

"Україна рішуче налаштована зміцнювати відносини дружби і взаємної поваги із Польщею, з якою має спільне європейське майбутнє", - додав Ніколенко.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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