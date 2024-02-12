Туск назвав себе найбільш проукраїнськими політиком у Європі, але є один нюанс

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж він, однак у Польщі повинні враховувати інтереси продовольчої безпеки своєї країни. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає УНН з посиланням на RMF24.

"Я шукатиму спільні рішення з французькими друзями, коли справа стосується продовольчої безпеки. Важко знайти в Європі більш проукраїнського політика, ніж я, і важко знайти в Європі більш проукраїнську націю, ніж польська, але ми також повинні враховувати інтереси продовольчої безпеки Польщі та Європи", - заявив Туск.

Туск наголосив, що хотів би поговорити з Макроном про безпеку польських і французьких фермерів, що безпосередньо відбивається на безпеці обох країн. Він додав, що однією з тем також буде енергетика і "чудова можливість для спільних проєктів".

Макрон повідомив, що під час переговорів із Туском вони обговорять, серед іншого: підтримку України. Він нагадав, що наближається друга річниця початку повномасштабної російської агресії проти України.

"Я хотів би нагадати тут про нашу непохитну підтримку Києва та українського народу і підкреслити прихильність Польщі. Від самого початку конфлікту, під час президентства Франції та нещодавно в Раді ЄС, ми говорили про відкриття переговорів щодо прийняття та зміцнення майбутнього Європи в Україні. Ми повинні продовжувати ці зусилля, особливо у сфері оборони", - заявив Макрон.

Доповнення

За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки, зірвали з них пломби і висипали зерно на дорогу.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засуджує дії польських фермерів, які навмисно знищують українське зерно.