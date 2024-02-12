Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, хотя он является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе, Польша также должна учитывать свои собственные интересы продовольственной безопасности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако в Польше должны учитывать интересы продовольственной безопасности своей страны. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на RMF24.
"Я буду искать общие решения с французскими друзьями, когда дело касается продовольственной безопасности. Трудно найти в Европе более проукраинского политика, чем я, и трудно найти в Европе более проукраинскую нацию, чем польская, но мы также должны учитывать интересы продовольственной безопасности Польши и Европы", - заявил Туск.
Туск подчеркнул, что хотел бы поговорить с Макроном о безопасности польских и французских фермеров, что напрямую отражается на безопасности обеих стран. Он добавил, что одной из тем также будет энергетика и "прекрасная возможность для совместных проектов".
Макрон сообщил, что в ходе переговоров с Туском они обсудят, среди прочего: поддержку Украины. Он напомнил, что приближается вторая годовщина начала полномасштабной российской агрессии против Украины.
"Я хотел бы напомнить здесь о нашей непоколебимой поддержке Киева и украинского народа и подчеркнуть приверженность Польши. С самого начала конфликта, во время президентства Франции и недавно в Совете ЕС, мы говорили об открытии переговоров о принятии и укреплении будущего Европы в Украине. Мы должны продолжать эти усилия, особенно в сфере обороны", - заявил Макрон.
Дополнение
По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осуждает действия польских фермеров, которые намеренно уничтожают украинское зерно.
Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, хотя он является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе, Польша также должна учитывать свои собственные интересы продовольственной безопасности.
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