Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако в Польше должны учитывать интересы продовольственной безопасности своей страны. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на RMF24.

"Я буду искать общие решения с французскими друзьями, когда дело касается продовольственной безопасности. Трудно найти в Европе более проукраинского политика, чем я, и трудно найти в Европе более проукраинскую нацию, чем польская, но мы также должны учитывать интересы продовольственной безопасности Польши и Европы", - заявил Туск.

Туск подчеркнул, что хотел бы поговорить с Макроном о безопасности польских и французских фермеров, что напрямую отражается на безопасности обеих стран. Он добавил, что одной из тем также будет энергетика и "прекрасная возможность для совместных проектов".

Макрон сообщил, что в ходе переговоров с Туском они обсудят, среди прочего: поддержку Украины. Он напомнил, что приближается вторая годовщина начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

"Я хотел бы напомнить здесь о нашей непоколебимой поддержке Киева и украинского народа и подчеркнуть приверженность Польши. С самого начала конфликта, во время президентства Франции и недавно в Совете ЕС, мы говорили об открытии переговоров о принятии и укреплении будущего Европы в Украине. Мы должны продолжать эти усилия, особенно в сфере обороны", - заявил Макрон.

Дополнение

По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осуждает действия польских фермеров, которые намеренно уничтожают украинское зерно.