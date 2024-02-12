Польща розслідує висипання українського зерна під час протесту польських фермерів

Поліція Польщі розслідує справу щодо висипання українського зерна на дорогу польськими фермерами. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі

Польські правоохоронці в Хелмі розслідують інцидент, який стався 11 лютого близько 11:30 перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ", коли польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

Це відбулося на державній дорозі №12 до прикордонного переходу в Дорогуську, біля місця протесту фермерів.

Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України