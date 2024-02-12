Польща розслідує висипання українського зерна під час протесту польських фермерів
Київ • УНН
Польська поліція розслідує інцидент, коли польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу біля польсько-українського кордону під час триваючого протесту фермерів.
Поліція Польщі розслідує справу щодо висипання українського зерна на дорогу польськими фермерами. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.
Деталі
Польські правоохоронці в Хелмі розслідують інцидент, який стався 11 лютого близько 11:30 перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ", коли польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.
Це відбулося на державній дорозі №12 до прикордонного переходу в Дорогуську, біля місця протесту фермерів.
Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України
Зазначено, що поліція з’ясовує всі подробиці, збираючи докази на місці події.
Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані осіб, які в ній брали участь, опитуємо свідків
Додамо
Результати розслідування будуть передані до прокуратури для проведення експертизи з питань правової та кримінально-правової сфер.
Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на двох пунктах пропуску близько 1,1 тис. вантажівок11.02.24, 09:35 • 102464 перегляди