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Польща розслідує висипання українського зерна під час протесту польських фермерів

Польща розслідує висипання українського зерна під час протесту польських фермерів

Київ • УНН

 • 44725 перегляди

Польська поліція розслідує інцидент, коли польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу біля польсько-українського кордону під час триваючого протесту фермерів.

Поліція Польщі розслідує справу щодо висипання українського зерна на дорогу польськими фермерами. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі

Польські правоохоронці в Хелмі розслідують інцидент, який стався 11 лютого близько 11:30 перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ", коли польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

Це відбулося на державній дорозі №12 до прикордонного переходу в Дорогуську, біля місця протесту фермерів.

Після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України

– заявила правоохоронця Ева Чиж.

Зазначено, що поліція з’ясовує всі подробиці, збираючи докази на місці події.

Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані осіб, які в ній брали участь, опитуємо свідків

– зазначила Ева Чиж.

Додамо

Результати розслідування будуть передані до прокуратури для проведення експертизи з питань правової та кримінально-правової сфер.

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на двох пунктах пропуску близько 1,1 тис. вантажівок11.02.24, 09:35 • 102464 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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