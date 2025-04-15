У польському пункті пропуску "Дорогуськ" відновлено роботу вагового комплексу на ділянці в'їзду в Польщу. Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" тепер працює в штатному режимі в обох напрямках.
Укрзалізниця змінила час роботи онлайн-продажу квитків на міжнародні поїзди на різні години, щоб зменшити навантаження на додаток та зробити його більш зручним для користувачів.
Рух вантажівок через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ на українсько-польському кордоні було відновлено після того, як сьогодні завершився протест польських фермерів, що тривав з 9 лютого.
Польські фермери збираються тимчасово розблокувати рух вантажівок до кордону з Україною на пункті пропуску "Дорогуськ", дозволивши українським водіям повернутися додому, але протест триватиме.
Польські правоохоронці заперечують звинувачення у блокуванні пасажирських автобусів з України, заявляючи, що автобуси безперешкодно перетинають кордон з Польщею.
Українські урядовці підкреслили, що Україна виконала свої домовленості щодо недопущення блокування польськими перевізниками і працює з польською владою над тим, щоб перевізники не відновлювали протести на кордоні.
Польські перевізники планують відновити протести на польсько-українському кордоні 1 березня шляхом блокування прикордонних переходів.
Невідомі втретє псують українську сільськогосподарську продукцію на польському залізничному вокзалі. Цього разу вранці хтось висипав боби з вантажного вагона "Укрзалізниці".
Польська поліція розслідує повідомлення про розсипання ріпаку з українських зерновозів, що стояли на залізничних коліях у Польщі.
Посол України в Польщі вимагає покарати винних у висипанні українського ріпаку з вантажних вагонів, що прямували транзитом через Польщу до Німеччини.
Три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга, Німеччина, були пошкоджені на польській залізничній станції невідомими особами.
Польські протестувальники планують суворіше заблокувати рух на прикордонних пунктах пропуску з Україною, обмеживши на деяких КПП рух автобусів і легкових автомобілів, повідомляє українська прикордонна служба.
Президент Зеленський закликав до раціональних рішень між Україною та Польщею для врегулювання політичної ситуації на їхньому кордоні.
Польські фермери спробували заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ", але їм завадили правоохоронці.
Українські перевізники планують провести акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин" у відповідь на блокування польськими фермерами вантажівок на українсько-польському кордоні.
Польські фермери планують заблокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, починаючи з 20 лютого, в рамках нового протесту проти неконтрольованого імпорту, який шкодить польському сільському господарству.
Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.
Міністр сільського господарства Польщі вибачився перед Україною за те, що польські фермери розсипали українське зерно на кордоні на знак протесту проти імпорту зерна.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути винних до відповідальності після того, як польські фермери зупинили українські вантажівки з зерном біля прикордонного пункту пропуску в Дорогуську, зірвали пломби і на знак протесту висипали зерно на дорогу, що він назвав неприпустимою провокацією.
Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
Польські фермери відновили протести на трьох прикордонних пунктах пропуску з Україною, заблокувавши більшу частину руху вантажівок, але пропускаючи обмежену кількість вантажівок на годину.
Посольство і генеральне консульство України в Любліні звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні.
Польська поліція розслідує інцидент, коли польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу біля польсько-українського кордону під час триваючого протесту фермерів.
Польські фермери почали блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною, перешкоджаючи руху транспорту.
Польські фермери планують заблокувати пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин на польсько-українському кордоні 9 лютого з 11:00 на знак протесту. Протест попередньо триватиме до 9 березня