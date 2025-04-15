"Заради дружніх українсько-польських відносин": Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців провокації з українським зерном на кордоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути винних до відповідальності після того, як польські фермери зупинили українські вантажівки з зерном біля прикордонного пункту пропуску в Дорогуську, зірвали пломби і на знак протесту висипали зерно на дорогу, що він назвав неприпустимою провокацією.