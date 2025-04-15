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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25341 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153705 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134774 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137540 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133581 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133837 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195956 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77497 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164579 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116787 перегляди

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Дорогуськ

Новини по темi

На кордоні з Польщею відновив нормальну роботу пункт пропуску "Ягодин"

У польському пункті пропуску "Дорогуськ" відновлено роботу вагового комплексу на ділянці в'їзду в Польщу. Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" тепер працює в штатному режимі в обох напрямках.

Суспільство • 4 жовтня, 11:29 • 12659 перегляди

"Укрзалізниця" змінила час відкриття продажу квитків на міжнародні поїзди

Укрзалізниця змінила час роботи онлайн-продажу квитків на міжнародні поїзди на різні години, щоб зменшити навантаження на додаток та зробити його більш зручним для користувачів.

Суспільство • 4 липня, 10:43 • 12890 перегляди

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" відновлено

Рух вантажівок через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ на українсько-польському кордоні було відновлено після того, як сьогодні завершився протест польських фермерів, що тривав з 9 лютого.

Економіка • 22 квітня, 11:43 • 48464 перегляди

Польські фермери анонсували розблокування руху вантажівок у бік України на одному з пунктів пропуску

Польські фермери збираються тимчасово розблокувати рух вантажівок до кордону з Україною на пункті пропуску "Дорогуськ", дозволивши українським водіям повернутися додому, але протест триватиме.

Суспільство • 13 березня, 12:23 • 25945 перегляди

Польські правоохоронці заперечують блокування пасажирських автобусів на кордоні з Україною

Польські правоохоронці заперечують звинувачення у блокуванні пасажирських автобусів з України, заявляючи, що автобуси безперешкодно перетинають кордон з Польщею.

Політика • 11 березня, 17:40 • 25552 перегляди

Україна виконала всі умови перевізників: Мінінфраструктури закликало Польщу не допустити нових акцій протесту серед водіїв

Українські урядовці підкреслили, що Україна виконала свої домовленості щодо недопущення блокування польськими перевізниками і працює з польською владою над тим, щоб перевізники не відновлювали протести на кордоні.

Економіка • 27 лютого, 13:22 • 28063 перегляди

Польські перевізники планують відновити протести на кордоні з Україною - ЗМІ

Польські перевізники планують відновити протести на польсько-українському кордоні 1 березня шляхом блокування прикордонних переходів.

Суспільство • 26 лютого, 09:50 • 27069 перегляди

У Польщі втретє висипали українську агропродукцію: невідомі пошкодили вагони з бобами

Невідомі втретє псують українську сільськогосподарську продукцію на польському залізничному вокзалі. Цього разу вранці хтось висипав боби з вантажного вагона "Укрзалізниці".

Суспільство • 24 лютого, 10:12 • 60034 перегляди

Польська поліція взялася за інцидент з розсипанням ріпаку з українських зерновозів: встановлює зловмисників

Польська поліція розслідує повідомлення про розсипання ріпаку з українських зерновозів, що стояли на залізничних коліях у Польщі.

Економіка • 23 лютого, 14:08 • 22724 перегляди

У Польщі невідомі зсипали ріпак з українських вагонів: посол України вимагає покарати винних

Посол України в Польщі вимагає покарати винних у висипанні українського ріпаку з вантажних вагонів, що прямували транзитом через Польщу до Німеччини.

Війна • 23 лютого, 11:46 • 26415 перегляди

У Польщі знову відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії: Кубраков відреагував

Три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга, Німеччина, були пошкоджені на польській залізничній станції невідомими особами.

Економіка • 23 лютого, 09:33 • 30601 перегляди

Блокують не тільки вантажівки: у ДПСУ повідомили про жорсткіші обмеження руху польскими протестувальниками

Польські протестувальники планують суворіше заблокувати рух на прикордонних пунктах пропуску з Україною, обмеживши на деяких КПП рух автобусів і легкових автомобілів, повідомляє українська прикордонна служба.

Суспільство • 20 лютого, 11:43 • 54815 перегляди

Справа не в зерні, а в політиці: Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею

Президент Зеленський закликав до раціональних рішень між Україною та Польщею для врегулювання політичної ситуації на їхньому кордоні.

Війна • 19 лютого, 19:24 • 111334 перегляди

Фермери в Польщі намагались заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ"

Польські фермери спробували заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ", але їм завадили правоохоронці.

Політика • 18 лютого, 20:19 • 34120 перегляди

Українські перевізники планують акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів на ПП "Ягодин"

Українські перевізники планують провести акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин" у відповідь на блокування польськими фермерами вантажівок на українсько-польському кордоні.

Суспільство • 14 лютого, 14:19 • 107326 перегляди

Наступного тижня польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери планують заблокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, починаючи з 20 лютого, в рамках нового протесту проти неконтрольованого імпорту, який шкодить польському сільському господарству.

Суспільство • 13 лютого, 17:22 • 107068 перегляди

Польська прокуратура порушила справу через інцидент з українським зерном на кордоні

Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.

Політика • 13 лютого, 11:00 • 27540 перегляди

"Акт відчаю": польський міністр попросив вибачення перед Україною за розсипане на кордоні зерно

Міністр сільського господарства Польщі вибачився перед Україною за те, що польські фермери розсипали українське зерно на кордоні на знак протесту проти імпорту зерна.

Суспільство • 13 лютого, 10:55 • 30605 перегляди

"Заради дружніх українсько-польських відносин": Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців провокації з українським зерном на кордоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути винних до відповідальності після того, як польські фермери зупинили українські вантажівки з зерном біля прикордонного пункту пропуску в Дорогуську, зірвали пломби і на знак протесту висипали зерно на дорогу, що він назвав неприпустимою провокацією.

Економіка • 12 лютого, 14:09 • 23544 перегляди

"Нічого спільного з мирними протестами": Мінагрополітики засуджує знищення українського зерна польськими фермерами

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Політика • 12 лютого, 13:33 • 34406 перегляди

Польські фермери відновили протести на трьох пунктах пропуску з Україною: рух вантажівок ускладнено

Польські фермери відновили протести на трьох прикордонних пунктах пропуску з Україною, заблокувавши більшу частину руху вантажівок, але пропускаючи обмежену кількість вантажівок на годину.

Економіка • 12 лютого, 09:36 • 108954 перегляди

Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні

Посольство і генеральне консульство України в Любліні звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні.

Політика • 12 лютого, 09:21 • 56265 перегляди

Польща розслідує висипання українського зерна під час протесту польських фермерів

Польська поліція розслідує інцидент, коли польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу біля польсько-українського кордону під час триваючого протесту фермерів.

Суспільство • 11 лютого, 22:59 • 44730 перегляди

Польські фермери відновили блокаду на трьох пунктах пропуску: прикордонники попереджають про затримки руху

Польські фермери почали блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною, перешкоджаючи руху транспорту.

Суспільство • 9 лютого, 10:50 • 22857 перегляди

Польські фермери планують на місяць заблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Польські фермери планують заблокувати пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин на польсько-українському кордоні 9 лютого з 11:00 на знак протесту. Протест попередньо триватиме до 9 березня

Політика • 7 лютого, 11:37 • 21410 перегляди