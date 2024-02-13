Наступного тижня польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною
Київ • УНН
Польські фермери планують заблокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, починаючи з 20 лютого, в рамках нового протесту проти неконтрольованого імпорту, який шкодить польському сільському господарству.
Польські фермери анонсували нову акцію протесту - з 20 лютого аграрії планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною. Про це йдеться у заяві профспілки польських фермерів, пише УНН.
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Фермери наголошують, що проблемою рентабельності сільськогосподарської, переробної та інших галузей в Польщі є неконтрольований приплив з України товарів, які імпортуються у зв'язку з відкриттям кордону ЄС з цією країною.
Тому з 20 лютого в рамках 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі промислові дії будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів Польщі з Україною та протестах на місцях. Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під'їзні шляхи до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів
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Вони також закликали поляків підтримати протестувальників, оскільки метою цієї акції є забезпечення продовольчої безпеки країни шляхом забезпечення суспільства польськими товарами.
Також фермери відзначили, що акція протесту, яка розпочалась 9 лютого 2024 отримала безпрецедентну підтримку з боку всієї аграрної спільноти та суспільства.
Нагадаємо
Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.
"Акт відчаю": польський міністр попросив вибачення перед Україною за розсипане на кордоні зерно13.02.24, 12:55 • 30600 переглядiв