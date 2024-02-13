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Польська прокуратура порушила справу через інцидент з українським зерном на кордоні

Польська прокуратура порушила справу через інцидент з українським зерном на кордоні

Київ • УНН

 • 27533 перегляди

Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.

Окружна прокуратура Хелма (Люблінське воєводство) почала розслідування щодо розсипання зерна з українських вантажівок перед переїздом у Дорогуську. Про це пише TVN24, передає УНН.

Деталі 

Розслідування розпочали за двома напрямами — знищення майна та порушення митної безпеки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. 

Справа розслідується. Ми допитуємо свідків, забезпечуємо камеру відеоспостереження та документацію цих трьох транспортних засобів

- резюмувала прессекретар окружної прокуратури в Любліні.

Доповнення

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив в України за дії польських фермерів, які розсипали українське зерно на кордоні.

Він назвав висипання зерна "не зовсім адекватною формою протесту", але водночас додав, що до неї "часто вдаються фермери в різних країнах".

Нагадаємо

Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.

За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.

Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні12.02.24, 11:21 • 56263 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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