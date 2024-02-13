Польська прокуратура порушила справу через інцидент з українським зерном на кордоні
Київ • УНН
Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.
Окружна прокуратура Хелма (Люблінське воєводство) почала розслідування щодо розсипання зерна з українських вантажівок перед переїздом у Дорогуську. Про це пише TVN24, передає УНН.
Деталі
Розслідування розпочали за двома напрямами — знищення майна та порушення митної безпеки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Справа розслідується. Ми допитуємо свідків, забезпечуємо камеру відеоспостереження та документацію цих трьох транспортних засобів
Доповнення
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив в України за дії польських фермерів, які розсипали українське зерно на кордоні.
Він назвав висипання зерна "не зовсім адекватною формою протесту", але водночас додав, що до неї "часто вдаються фермери в різних країнах".
Нагадаємо
Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.
За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.
Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні12.02.24, 11:21 • 56263 перегляди