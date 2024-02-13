Польская прокуратура возбудила дело из-за инцидента с украинским зерном на границе

Окружная прокуратура Хелма (Люблинское воеводство) начала расследование относительно рассыпания зерна из украинских грузовиков перед переездом в Дорогуске. Об этом пишет TVN24, передает УНН.

Детали

Расследование начали по двум направлениям - уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Дело расследуется. Мы допрашиваем свидетелей, обеспечиваем камеру видеонаблюдения и документацию этих трех транспортных средств - резюмировала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине.

Дополнение

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за действия польских фермеров, которые рассыпали украинское зерно на границе.

Он назвал высыпание зерна "не совсем адекватной формой протеста", но в то же время добавил, что к ней "часто прибегают фермеры в разных странах".

Напомним

Польские правоохранители выясняют детали инцидента, который произошел с фурами с украинским зерном вблизи пограничного пункта пропуска в Дорогуске.

По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.

Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе