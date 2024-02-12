Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Киев требует привлечь к ответственности лиц, причастных к рассыпанию зерна из опломбированных украинских грузовиков в Польше. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, пишет УНН.

Детали

По словам дипломата, грузовики, которые остановили польские фермеры, двигались транзитом через Польшу в Литву.

Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратились к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления. Польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры - резюмировал Зварич.

Кроме того, посол рассказал, украинские дипломаты находятся на постоянной связи с водителями этих грузовиков

Мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем - подчеркнул посол.

Напомним

Польские правоохранители выясняют детали инцидента, который произошел с фурами с украинским зерном вблизи пограничного пункта пропуска в Дорогуске.

По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.