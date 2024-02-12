Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  77602 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  205273 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  262608 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  224201 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  269252 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  303167 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  240991 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  203780 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  216778 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211246 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 09:21  •  29924 просмотра

Read in English

Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине обратились к польской полиции с требованием открыть дело относительно инцидента с украинским зерном на границе.

Киев требует привлечь к ответственности лиц, причастных к рассыпанию зерна из опломбированных украинских грузовиков в Польше. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, пишет УНН.

Детали 

По словам дипломата, грузовики, которые остановили польские фермеры, двигались транзитом через Польшу в Литву. 

Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратились к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления. Польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры

- резюмировал Зварич. 

Кроме того, посол рассказал, украинские дипломаты находятся на постоянной связи с водителями этих грузовиков

Мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем

- подчеркнул посол.

Напомним

Польские правоохранители выясняют детали инцидента, который произошел с фурами с украинским зерном вблизи пограничного пункта пропуска в Дорогуске.

По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ПолитикаКриминал и ЧПНовости Мира
lyublinЛюблин
dorokhusДорогуск
ukrainaУкраина
kievКиев
polshaПольша
Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні
Bringing the guilty to justice: the Embassy of Ukraine in Poland responds to the incident with grain at the border
Новости по теме

Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине обратились к польской полиции с требованием открыть дело относительно инцидента с украинским зерном на границе.

Политика •   •  29924 просмотра
Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что рф не будет намеренно нападать на Румынию, поскольку нет оснований для агрессии.

Политика •   •  27567 просмотра
Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области российского информатора, который обустроил в своем гараже наблюдательный пункт, чтобы следить за передвижением украинских военных эшелонов к линии фронта.

Война •   •  27469 просмотра
Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф

ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк

Государственное бюро расследований наложило арест на недвижимость и транспорт львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов его семьи из-за причастности к мошеннической схеме.

Криминал и ЧП •   •  22693 просмотра
ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк

Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Эстония продолжит строить линию обороны на границе с россией, несмотря на заявление владимира путина о том, что он не намерен нападать на страны НАТО.

Новости Мира •   •  21947 просмотра
Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Гороскоп на эту неделю предсказывает напряженный и напряженный период для всех знаков зодиака из-за соединения Марса, Венеры и Плутона, которое может усилить напряженность и обострить конфликты на глобальном уровне.

Общество •   •  77612 просмотра
Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор

Российские военные продолжили обстрелы мирных районов Луганской области, в частности Серебрянского леса и станицы Краснореченской, в то время как украинские силы отбили российские атаки вблизи Белогоровки.

Война •   •  18011 просмотра
На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор

Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго

В энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, поскольку внутреннее производство является достаточным, запланированы импорт и экспорт.

Экономика •   •  15228 просмотра
Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго

Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023

Сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию со счетом 2:1 и завоевала свой третий титул на Кубке африканских наций.

Спорт •   •  13446 просмотра
Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023

В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА

Три человека получили ранения в Селидово в результате российского обстрела жилых домов в Покровском районе Донецкой области.

Война •   •  19008 просмотра
В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА