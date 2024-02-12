Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні
Київ • УНН
Посольство і генеральне консульство України в Любліні звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні.
Київ вимагає притягнути до відповідальності осіб, які причетні до розсипання зерна з опломбованих українських вантажівок у Польщі. Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, пише УНН.
Деталі
За словами дипломата, вантажівки, які зупинили польські фермери, рухались транзитом через Польщу до Литви.
Посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину. Польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури
Окрім того, посол розповів, українські дипломати перебувають на постійному зв'язку з водіями цих вантажівок
Ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому
Нагадаємо
Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.
За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.