Кремль использует против Европы те же обвинения, которыми оправдывал агрессию против Украины, — ЦПД
Киев • УНН
Россия представляет оборонительные меры соседей как подготовку к нападению, а языковые и религиозные решения — как притеснения. ЦПД призывает оценивать это вместе с действиями РФ.
Оборонительные меры соседних государств Россия представляет как «угрозу для себя», языковые реформы — как «ущемление русскоязычного населения», а решения в отношении религиозных организаций — как «преследование православных верующих». Об этом в эфире Украинского радио рассказал руководитель департамента противодействия информационным угрозам национальной безопасности ЦПД Кирилл Викторов, информирует УНН.
Детали
Он представил отчет, в котором сопоставляются российские кампании против Украины перед полномасштабным вторжением и против шести европейских государств в 2026 году.
российская пропаганда использует реальные события, но искажает их содержание. Усиление безопасности соседних стран она преподносит как якобы подготовку к нападению, а правовые решения в отношении конкретных групп или организаций — как якобы преследование всех русскоязычных или православных верующих. Так Россия перекладывает ответственность за напряженность на другие государства и представляет себя стороной, которая вынуждена «защищаться»
По словам эксперта, выявленные параллели помогают партнерам раньше распознавать российское информационное давление и координировать реагирование. Вместе с тем сами пропагандистские кампании не доказывают подготовку к военному нападению — их необходимо оценивать вместе с военными и дипломатическими действиями РФ.
Напомним
По данным разведки, российские спецслужбы все чаще используют генеративный искусственный интеллект для проведения информационных операций, направленных на раскол обществ и дестабилизацию в государствах Европейского союза.
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине12.11.26, 20:13 • 37799 просмотров