Оборонительные меры соседних государств Россия представляет как «угрозу для себя», языковые реформы — как «ущемление русскоязычного населения», а решения в отношении религиозных организаций — как «преследование православных верующих». Об этом в эфире Украинского радио рассказал руководитель департамента противодействия информационным угрозам национальной безопасности ЦПД Кирилл Викторов, информирует УНН.

Детали

Он представил отчет, в котором сопоставляются российские кампании против Украины перед полномасштабным вторжением и против шести европейских государств в 2026 году.

российская пропаганда использует реальные события, но искажает их содержание. Усиление безопасности соседних стран она преподносит как якобы подготовку к нападению, а правовые решения в отношении конкретных групп или организаций — как якобы преследование всех русскоязычных или православных верующих. Так Россия перекладывает ответственность за напряженность на другие государства и представляет себя стороной, которая вынуждена «защищаться» — цитирует Викторова Telegram-канал ЦПД.

По словам эксперта, выявленные параллели помогают партнерам раньше распознавать российское информационное давление и координировать реагирование. Вместе с тем сами пропагандистские кампании не доказывают подготовку к военному нападению — их необходимо оценивать вместе с военными и дипломатическими действиями РФ.

Напомним

По данным разведки, российские спецслужбы все чаще используют генеративный искусственный интеллект для проведения информационных операций, направленных на раскол обществ и дестабилизацию в государствах Европейского союза.

Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине