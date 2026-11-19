російські спецслужби дедалі частіше використовують генеративний штучний інтелект для проведення інформаційних операцій, спрямованих на розкол суспільств і дестабілізацію в державах Європейського Союзу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

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Зокрема, росіяни активізували у Центральній Європі поширення маніпуляцій і дезінформації щодо виборів, намагаючись сформувати хибне уявлення про політичні процеси. Для цього у соцмережах масово публікують згенеровані штучним інтелектом відео з фейками.

Основними темами російських дезінформаційних кампаній у Європі є:

звинувачення політиків у непристойній поведінці та злочинних діях;

фальшиві заяви від їхнього імені;

інші матеріали, покликані дискредитувати окремих осіб і політичні сили.

Як повідомили у ГУР, російські спецслужби вже застосовували подібні методи під час виборчих кампаній у країнах Східної Європи та Південного Кавказу.

Крім того, росія використовує маніпуляції з минулим і історичною пам’яттю, сформованими після Другої світової війни.

Наприклад, росія запустила кампанію із закликами до нового поділу Німеччини на ФРН та НДР - за зразком часів холодної війни. У такий спосіб москва намагається поглибити розбіжності в німецькому суспільстві, а також створити хибне враження начебто високого рівня напруги в державі - йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо

російська пропаганда запустила чергову інформаційну кампанію, намагаючись виправдатися за терористичний удар дронами по центру Одеси 18 листопада. Підконтрольні кремлю ресурси, створені для впливу на українську аудиторію, поширюють суперечливі версії трагедії: одні звинувачують у ній нібито "роботу української ППО", інші будують конспірологічні теорії про те, що "Україна сама б’є по своїх громадянах", аби зірвати чи ускладнити дипломатичні процеси.