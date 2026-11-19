російська пропаганда запустила чергову інформаційну кампанію, намагаючись виправдатися за терористичний удар дронами по центру Одеси 18 листопада. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, підконтрольні кремлю ресурси, створені для впливу на українську аудиторію, поширюють суперечливі версії трагедії: одні звинувачують у ній нібито "роботу української ППО", інші будують конспірологічні теорії про те, що "Україна сама б’є по своїх громадянах", аби зірвати чи ускладнити дипломатичні процеси.

Насправді жодні вигадки пропаганди не здатні приховати головного: росія посеред дня завдала свідомого, жорстокого удару безпілотниками по житловому сектору та цивільній інфраструктурі в центрі великого міста, внаслідок чого є загиблі та поранені. Ба більше, ворог завдав повторних ударів, коли на місце вже прибули рятувальники й поліцейські - констатують у ЦПД.

Там додають, що вкиди про "роботу ППО" чи конспірологія про "самообстріли" - це типова тактика рф після кожного резонансного воєнного злочину.

Нагадаємо

Унаслідок потрійної атаки російських безпілотників на історичний центр Одеси 18 листопада 2026 року загинули четверо людей. Ще дев'ятеро мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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