российская пропаганда запустила очередную информационную кампанию, пытаясь оправдаться за террористический удар дронами по центру Одессы 18 ноября. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, подконтрольные кремлю ресурсы, созданные для воздействия на украинскую аудиторию, распространяют противоречивые версии трагедии: одни обвиняют в ней якобы "работу украинской ПВО", другие строят конспирологические теории о том, что "Украина сама бьёт по своим гражданам", чтобы сорвать или усложнить дипломатические процессы.

На самом деле никакие выдумки пропаганды не способны скрыть главного: россия средь бела дня нанесла сознательный, жестокий удар беспилотниками по жилому сектору и гражданской инфраструктуре в центре крупного города, в результате чего есть погибшие и раненые. Более того, враг нанес повторные удары, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские - констатируют в ЦПД.

Там добавляют, что вбросы о "работе ПВО" или конспирология о "самообстрелах" — это типичная тактика рф после каждого резонансного военного преступления.

Напомним

В результате тройной атаки российских беспилотников на исторический центр Одессы 18 ноября 2026 года погибли четыре человека. Еще девять жителей получили ранения различной степени тяжести.

"Оставалось три квартала до офиса" — в Одессе во время утренней атаки погибла продюсер телеканала