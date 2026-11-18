В Одессе во время утренней вражеской атаки погибла сотрудница телеканала "Первый городской" Кристина Лысенко. Об этом говорится в сообщении телеканала на официальной странице в Instagram, передает УНН.

Страшный день, который мы не можем принять. Во время первой утренней атаки погибла наша Крис… Кристина Лысенко, многолетняя координаторка, администраторка, продюсерка "Первого городского". Она просто шла на работу по Европейской, до офиса оставалось три квартала. Она всегда приходила первой, она была нашим стержнем, вокруг которого всё и все держались. Она была ЧЕЛОВЕКОМ с сильным характером и большим, добрым, справедливым сердцем. Она боролась за каждого, кого бросили, обидели, обделили. Она любила лошадей и спасала котов. На работе её ждала спасённая во время июльского обстрела кошка Мавка, которой она тщательно искала новую семью. Теперь это — на нас… Мы любим тебя, Крис