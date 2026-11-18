В результате удара по Одессе погибли три человека, шесть человек пострадали. Также удар вызвал возгорание автомобилей и административного здания. Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.

В результате попадания на улице Европейской погибли три человека, среди которых две женщины и мужчина. Еще как минимум пять человек в этой локации получили ранения. Удар вызвал возгорание автомобиля и повредил другие припаркованные рядом машины — в настоящее время возгорание автомобиля уже ликвидировано