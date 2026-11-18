Четверо погибших, пожары и разрушения в охранной зоне ЮНЕСКО — последствия атаки рф на Одессу
Киев • УНН
В Одессе из-за ударов погибли три человека, шестеро пострадали, загорелись автомобили и административное здание. Повреждены дома, гимназия и трамвай.
В результате удара по Одессе погибли три человека, шесть человек пострадали. Также удар вызвал возгорание автомобилей и административного здания. Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.
Детали
В результате попадания на улице Европейской погибли три человека, среди которых две женщины и мужчина. Еще как минимум пять человек в этой локации получили ранения. Удар вызвал возгорание автомобиля и повредил другие припаркованные рядом машины — в настоящее время возгорание автомобиля уже ликвидировано
Ударной волной в этом районе выбило более сотни окон как минимум в семи жилых домах, административных и офисных помещениях, магазинах и кофейнях.
В сети появились фото и видео последствий атаки.
Еще один удар пришелся неподалеку — в двухэтажное административное здание с мансардным этажом, где вспыхнул масштабный пожар крыши и мансарды. В результате этого попадания пострадала женщина.
Всех раненых доставили в клинические больницы, часть из них находится в тяжелом состоянии. В этой же локации повреждения получили гимназия, офисное здание и расположенные поблизости жилые дома. Кроме того, осколками поврежден трамвай — в нем выбило несколько окон, однако никто из находившихся внутри пассажиров не пострадал.
В настоящее время на местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы. Впоследствии враг в третий раз нанес удар по Одессе, есть погибший.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что число жертв в Одессе в результате российского удара 18 ноября выросло до трех человек.